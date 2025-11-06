¿Regresa la base? Las estrellas ausentes de la última fecha FIFA que Lorenzo no debe ignorar en noviembre

La queja más común entre los seleccionadores nacionales de fútbol es que ellos tienen poco tiempo para trabajar con los jugadores antes de las competencias oficiales, algo que afecta la preparación e impide afianzar un estilo de juego. De ahí que los partidos amistosos de la fecha FIFA alcancen gran relevancia, pues esto les permite hacer ajustes en su estructura táctica y, también, observar nuevos jugadores.
En esa tónica se ha mantenido Néstor Lorenzo con el combinado tricolor, que el 15 y 18 de noviembre disputará los últimos encuentros de fogueo de 2025 en Estados Unidos ante Nueva Zelanda y Australia, respectivamente. Ante la necesidad de aprovechar al máximo el tiempo disponible y a solo ocho meses de la Copa Mundial 2026, se espera que en la lista de convocados, que sería revelada este viernes, el estratega llame a los jugadores que realmente lo acompañarán en la cita de Norteamérica, cuya edición tendrá por primera vez en contienda a 48 equipos que el próximo 5 de diciembre, tras el sorteo, conocerán sus primeros rivales.
Para la mayoría de conocedores del balompié y luego del largo proceso de la Eliminatoria, ya no es hora de inventar y probar más futbolistas.
“Ya hay que ir armando el equipo, obvio que existe un margen todavía para ver jugadores que no se pueden descartar, pero el 80% debe ser la nómina que al día de hoy jugaría el Mundial”, dice el analista y entrenador Juan José Peláez.
Lea también: ¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Colombia? Prográmese con la prima, rompa la alcancía o ahorre
Así las cosas, Lorenzo debe tener definido su grupo y, máxime, después de los últimos partidos con México, al que goleó 4-0, y Canadá, con el que empató 0-0. En ellos pudo despejar dudas con varios deportistas que aspiran a ganarse un lugar en el plantel. En esa ocasión dejó por fuera a varios jugadores que, en el papel, hacen parte de la base, con algunas excepciones. Los motivos, aparte de ofrecer el último chance a varios internacionales, obedecieron a situaciones muy particulares que seguramente ya fueron superadas. No estuvieron Camilo Vargas, Santiago Arias, Carlos Cuesta, Cristian Borja, Jorge Carrascal, Jhon Arias, Jhon Córdoba, Marino García, Luis Sinisterra y Jhon Jáder Durán, presentes en varias convocatorias.