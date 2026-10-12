El regreso al papel y miedo a ser envenenado: las denuncias sobre la dirección de Sergio Vélez en el Instituto Caro y Cuervo

Ventanas cerradas, reuniones en las que está prohibido ingresar con celulares y temores a ser envenenado. Así es el panorama desde septiembre, cuando Sergio Esteban Vélez se convirtió en el director del Instituto Caro y Cuervo, la entidad pública encargada de investigar y promover la filología y el patrimonio lingüístico de Colombia.
Según una investigación publicada el sábado por El Espectador, con la llegada del escritor y gestor cultural antioqueño también apareció un ambiente de hermetismo en el centro de investigación literaria. Esto se suma a las varias polémicas que ha protagonizado “el niño poeta” durante el mes que lleva al frente de esta entidad pública.
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La publicación detalla varios episodios de la nueva administración de Vélez. En la dirección del Instituto habría un temor constante a que los teléfonos estén siendo interceptados, se habría prohibido ingresar celulares a las reuniones directivas y, según señala el medio de comunicación, el director ha manifestado a su equipo su miedo a ser envenenado.
Pero esta situación no solo habría cambiado las dinámicas en la oficina, sino también los procesos administrativos. Hasta el 10 de octubre, numerosos contratistas no habrían recibido pagos que esperaban desde hacía semanas, debido a la decisión de dejar de lado los computadores y volver al papel para realizar varias gestiones.
“La dirección habría exigido imprimir masivamente correos electrónicos, documentos y reportes de actividades para revisarlos físicamente”, asegura El Espectador. Varias fuentes internas también le dijeron a ese periódico que Vélez se rehusaba a utilizar Secop, la plataforma pública clave para registrar la información de los procesos de contratación realizados con recursos públicos.