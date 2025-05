Llega a la TV la historia de Antonin Carême, el primer chef que logró la fama en el mundo

Carême: chef de reyes estrenó sus dos primeros episodios en Apple TV+ el pasado 30 de abril y estrenará un capítulo semanal todos los miércoles hasta el 11 de junio. Serán 8 en total.

La serie se basa en el libro Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, the First Celebrity Chef, del multipremiado historiador y dramaturgo Ian Kelly, es protagonizada por el ganador del Premio César, Benjamin Voisin, en el papel del famoso chef y la dirección corrió por cuenta de Martin Bourboulon.