Serie sobre la vida de tres ‘parceros’ de Medellín se estrena en History Channel

“Siempre hay una historia y una realidad peor que la tuya, te puedes sentar a lamerte las heridas pero, como dice mi madre, hay que lamerse las heridas mientras se sigue caminando”.
Las palabras son de Juan Sebastián Orozco, conocido con el nombre artístico de Raíces, pero podría representar también a Marcela Cuesta y Alejandro Henao, los otros dos protagonistas del documental Parceros, que se comienza a transmitir para América Latina hoy 29 de abril en el canal internacional de televisión History.
Los tres fueron escogidos porque, de alguna manera, sus vidas reflejan las luchas de los jóvenes de las barriadas de Medellín que han estado caminando por el filo de la navaja, y han logrado darle una vuelta de tuerca a sus vidas para convertirse en ejemplos de que sí es posible salir del hoyo, siempre y cuando haya voluntad de superación.
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Han sido beneficiarios del programa de la Alcaldía de Medellín que lleva el mismo nombre de la producción, el cual busca prevenir el reclutamiento de jóvenes por parte de estructuras criminales a través de brindarles oportunidades de formación, generación de empleo y acompañamiento psicosocial.
Como narrador y presentador actúa Michel Brown, el actor y cantante argentino conocido por sus papeles en telenovelas y series como ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Pálpito’ y ‘Amar a muerte’.
Y como dijo Brown en la presentación del documental, estos son jóvenes “que estuvieron a punto de perderlo todo”; son “tres vidas atravesadas por decisiones límite, tres voces que gritan por ser escuchadas”. Además, se pregunta si se puede cambiar una vida que está destinada a la violencia y si se puede planear un futuro cuando se carece de todo.
Luego da una posible respuesta: “A veces es solo una oportunidad la que te salva del destino que parecía inevitable”. Es lo que cuentan Marcela, Juan Sebastián y Alejo. Acá sus historias: