Shakira y Piqué discuten en un juzgado de Barcelona las visitas de Milan y Sasha, ¿cuál fue el acuerdo?

La estrella colombiana Shakira y su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, acudieron este martes, 6 de octubre, a un juzgado de Barcelona para discutir el régimen de visitas que acordaron para sus hijos tras su separación hace cuatro años, informó el equipo legal de la artista.
Shakira, quien se encuentra en plena serie de conciertos en Madrid, hizo un paréntesis en su estancia en la capital española para desplazarse hasta Barcelona y acudir a los juzgados. La cantante se vio las caras con Piqué en una nueva vista relacionada con el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes residen con ella en Miami.
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