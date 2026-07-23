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Así reaccionó Gerard Piqué cuando le preguntaron por el show de Shakira en la final del Mundial 2026

El gesto del exfutbolista cuando un grupo de periodistas le pregunta por la presentación de la colombiana se hizo viral en redes sociales.

  • El video de la reacción fue compartido por Europa Press. FOTO: Europa Press / Tomada de @3gerardpique en Instagram.
    El video de la reacción fue compartido por Europa Press. FOTO: Europa Press / Tomada de @3gerardpique en Instagram.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Gerard Piqué volvió a ser tendencia en redes sociales después de la final del Mundial 2026 en el que la selección española quedó como campeona.

Sin embargo, en esta ocasión, el exfutbolista no se volvió viral por su presencia en el estadio, sino por su reacción al show de Shakira en el espectáculo de medio tiempo.

En contexto: Así fue como Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira se lucieron en el primer show de entretiempo de los mundiales

Piqué aterrizó en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas después de regresar de Nueva York, donde se llevó a cabo el último encuentro deportivo del torneo de la FIFA.

Cuando llegó, varios periodistas se acercaron a él y una de las preguntas que le hicieron fue qué opinaba sobre la interpretación que hizo la colombiana de Dai Dai, la canción oficial del Mundial.

En videos que registraron ese momento exacto se ve cómo el exfutbolista decidió permanecer en silencio. Con gesto serio y sin detenerse ante las cámaras, continuó caminando junto a sus dos hijos, Milan y Sasha, y evitó responder cualquier pregunta relacionada con su expareja.

Ese gesto no pasó desapercibido. En redes sociales, el video comenzó a circular rápidamente y generó todo tipo de comentarios: algunos usuarios interpretaron su silencio como una forma de evitar una nueva polémica y otros aseguran que simplemente protegió la privacidad de sus hijos.

Ese no fue el único momento que se volvió viral. Durante la final, mientras Shakira cantaba en el show del medio tiempo, las cámaras del MetLife Stadium enfocaron a Piqué en las tribunas. Allí aparecieron también Milan y Sasha cantando el éxito mundial de su mamá, mientras que el exfutbolista estaba totalmente serio.

Por otra parte, la presentación de la barranquillera marcó un hito al convertirse en uno de los números centrales del primer espectáculo de medio tiempo realizado en una final de la Copa del Mundo. Además, Dai Dai ha batido varios récords desde su lanzamiento.

La canción llegó a encabezar el ranking mundial de videos musicales de YouTube y lideró las listas en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia.

Lea también: Dai Dai, de Shakira, incrementó el interés en aprender idiomas, dice informe

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Además, se mantuvo durante más de siete días como la canción más reproducida del mundo en Spotify. Con ese logro, la colombiana se convirtió en la primera artista de la historia en alcanzar el número uno en esa plataforma tanto con una canción en español como con una en inglés.

Siga leyendo: ‘Superestrella’, la canción de Aitana que se convirtió en la banda sonora de la España campeona

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué hizo Gerard Piqué cuando le preguntaron por Shakira tras la final del Mundial 2026?
Gerard Piqué no respondió. A su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los periodistas le preguntaron qué opinaba sobre la presentación de Shakira en el espectáculo de medio tiempo del Mundial, pero el exfutbolista guardó silencio, continuó caminando junto a sus hijos, Milan y Sasha, y evitó hacer comentarios sobre su expareja.
¿Cómo reaccionaron Milan y Sasha durante la presentación de Shakira en el Mundial 2026?
Las cámaras del MetLife Stadium captaron a Milan y Sasha cantando Dai Dai, la canción oficial del Mundial interpretada por su madre. En esas mismas imágenes también apareció Gerard Piqué, quien permaneció serio mientras sus hijos seguían el espectáculo.
¿Qué récords ha conseguido “Dai Dai”, la canción de Shakira para el Mundial 2026?
Desde su lanzamiento, Dai Dai ha alcanzado varios récords. La canción fue número uno en el ranking mundial de videos musicales de YouTube y lideró las listas en 31 países. Además, se mantuvo durante más de siete días como la canción más reproducida del mundo en Spotify, convirtiendo a Shakira en la primera artista de la historia en alcanzar el primer lugar de esa plataforma tanto con una canción en español como con una en inglés.
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