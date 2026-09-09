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Shakira en Madrid: ¿quiénes son los artistas que la acompañarán en su residencia ‘Las Mujeres Ya No Lloran’?

Shakira arranca el 18 de septiembre una residencia de cuatro fines de semana consecutivos en el recinto Iberdrola Music de Madrid, dentro de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’.

  • El evento forma parte del proyecto ‘Es Latina’, que incluye un espacio temático llamado Macondo Park con ocho pabellones dedicados a música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza. FOTO AFP
    El evento forma parte del proyecto ‘Es Latina’, que incluye un espacio temático llamado Macondo Park con ocho pabellones dedicados a música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza. FOTO AFP
Colprensa
hace 17 minutos
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Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente y Lia Kali serán algunos de los artistas que acompañarán a Shakira durante su residencia en Madrid, un evento que comenzará el próximo 18 de septiembre y se prolongará durante cuatro fines de semana consecutivos.

La residencia, que tendrá lugar en el recinto Iberdrola Music y se enmarca en la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, también contará con la participación de Aria Vega, Gale, Louta, Maro, Santos Bravos y Yerai Cortés, que compartirán espacio con proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico o Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos y con las mujeres como protagonistas.

El evento formará parte de un proyecto más amplio bajo el título ‘Es Latina’, “una celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por la propia artista, que transformará la ciudad durante un mes entero”, según han explicado sus organizadores en un comunicado.

Tal y como ha explicado Shakira, los españoles son latinos y los americanos son latinos. “Compartimos lengua, memoria, gestos, sobremesas. El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo”, ha indicado la artista.

La celebración tendrá como epicentro ‘Macondo Park’, una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que reunirá música, literatura, moda, gastronomía, arte y danza, a través de ocho pabellones temáticos.

En ‘La Biblioteca’, de la mano de Penguin Random House Grupo Editorial, la literatura iberoamericana cobrará vida en torno a la obra de Gabriel García Márquez y a los libros que han inspirado a Shakira, con conversaciones diarias con autoras y un club de lectura impulsado por la propia artista.

Lea también: “Uganda te está llamando”: El video con el que los Ghetto Kids invitaron a Shakira a su país

Por su parte, ‘El Taller’ reunirá al talento emergente de la moda española con las firmas de alta costura del país, a través de exhibiciones y pasarelas; ‘El Mercado’ acercará a los asistentes la gastronomía latinoamericana, con una curaduría del chef Rafa Zafra, y ‘El Museo de Shakira’ permitirá recorrer la trayectoria de la cantante con materiales inéditos.

Además, ‘La Sala por Occident’, sumará dos escenarios donde actuarán, cada jornada, los artistas que acompañarán a Shakira, y ‘Club Loba’ será el punto de encuentro de su comunidad global. También habrá un espacio para los niños -’Macondito’- y en el centro de la ‘ciudad’ estará ‘Macondo Plaza', que será el escenario donde cada noche, tras el concierto, la celebración continuará con un carnaval.

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Preguntas frecuentes:

¿Cuándo y dónde es la residencia de Shakira en Madrid y qué artistas la acompañan?
La residencia de Shakira en Madrid comenzará el 18 de septiembre y se extenderá durante cuatro fines de semana consecutivos en el recinto Iberdrola Music. La acompañarán Nathy Peluso, Amaia, Guitarricadelafuente, Lia Kali, Aria Vega, Gale, Louta, Maro, Santos Bravos, Yerai Cortés y proyectos emergentes como Izatkm, Ángeles Toledano, J Noa, Nico y Yapi, en un reparto distribuido casi a partes iguales entre artistas españoles y latinoamericanos.
¿Qué es Macondo Park, el proyecto de Shakira en Madrid?
Macondo Park es una ciudad efímera inspirada en el realismo mágico que Shakira construirá en Madrid como epicentro de su proyecto ‘Es Latina’. Contará con ocho pabellones temáticos: La Biblioteca, con literatura iberoamericana y la obra de García Márquez; El Taller, dedicado a la moda española emergente y alta costura; El Mercado, con gastronomía latinoamericana curada por el chef Rafa Zafra; El Museo de Shakira; La Sala por Occident, con dos escenarios de conciertos; Club Loba; Macondito, un espacio para niños; y Macondo Plaza, donde cada noche habrá un carnaval.
¿Qué es el proyecto ‘Es Latina’ de Shakira?
’Es Latina’ es una celebración de la cultura latina contemporánea comisariada por Shakira que tomará Madrid durante un mes entero a partir del 18 de septiembre. Según la artista, el proyecto parte de la idea de que españoles y latinoamericanos comparten lengua, memoria y cultura. “El Atlántico, entre nosotros, dejó de ser un océano hace mucho tiempo. Es un lazo”, dijo Shakira al presentar el proyecto.
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