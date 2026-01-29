Las mujeres ya no lloran es la gira latina más exitosa de la historia, según Billboard

Shakira hace historia: su tour ‘Las mujeres ya no lloran’ recauda 421 millones de dólares y supera a Luis Miguel. Conozca las cifras del récord mundial y lo que viene para la barranquillera.

Shakira alcanzó el récord de convertirse en la artista latina con la gira de mayores ingresos de la historia del género. Las Mujeres Ya No Lloran Tour ha generado 421,6 millones de dólares, con más de 3,3 millones de asistentes en 82 conciertos realizados en estadios, de acuerdo con los datos oficiales publicados Billboard. Siga leyendo: Samantha y más de trescientos “perritos viejos” esperan pasar sus últimos años con una familia

Shakira vs. Luis Miguel: ¿Quién tiene el tour más exitoso?

La cifra supera el récord anterior, que pertenecía a Luis Miguel, cuya gira de 2023–2024 había recaudado 409,5 millones de dólares. El tour ha tenido un impacto en varios mercados de América Latina y España. Uno de sus hitos fue su paso por Ciudad de México, donde ofreció 12 conciertos consecutivos, la mayor cantidad de fechas realizadas por un artista en ese escenario. Cada presentación registró una asistencia aproximada de 65.000 personas, para un total de 780.000 entradas vendidas. Ante la alta demanda, se programó un concierto adicional, que se realizará el 27 de febrero, con el que cerrará su ciclo en ese recinto.

En el marco de esta gira, Shakira recibió el Global Touring Icon Award otorgado por Billboard, en reconocimiento al alcance y desempeño comercial del tour. Asimismo, Las Mujeres Ya No Lloran Tour fue nominada por Pollstar en la categoría Latin Tour of the Year.

Éxito en taquilla: de los escenarios al cine con Zootopia 2

De manera paralela a su actividad en vivo, la artista colombiana lanzó la canción Zoo, tema principal de la película Zootopia 2. La producción cinematográfica ha superado los 1,7 mil millones de dólares en taquilla mundial, mientras que la canción, interpretada por Shakira y escrita junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, acumula 500 millones de reproducciones en plataformas digitales. Shakira continuará con nuevos lanzamientos musicales durante 2026, luego de un año marcado por cifras récord en giras, asistencia y recaudación.



