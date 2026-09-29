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Shakira transmitirá en vivo uno de sus conciertos en Madrid: fecha, hora y cómo ver el show

El espectáculo que podrán ver los fanáticos de todo el mundo es el que se llevará a cabo el próximo sábado 3 de octubre en el Macondo Park.

  • El concierto de Shakira podrá verse de forma gratuita en Prime Video. FOTO: Nicolás Gerardin.
    El concierto de Shakira podrá verse de forma gratuita en Prime Video. FOTO: Nicolás Gerardin.
Colprensa
hace 14 minutos
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Shakira llevará uno de sus conciertos de Madrid a espectadores de todo el mundo. El próximo 3 de octubre, su presentación será transmitida en vivo por primera vez de manera global, como parte de la residencia de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

La presentación, titulada Shakira En Vivo Desde Madrid, podrá verse desde la 01:45 p.m., hora de Colombia, a través de Prime Video, la aplicación de Amazon Music, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch. No será necesario tener una suscripción para acceder a la transmisión.

Lea: Linda Caicedo y Johan Mojica acompañaron a Shakira en “La caminata de la Loba” en Madrid: así fue el encuentro

El concierto hace parte de Las Mujeres que Impulsan la Música Latina, la edición 2026 de La Música Nos Conecta, iniciativa anual de Amazon Music que celebra a los artistas, sonidos y movimientos culturales que hacen parte de la música latina.

Este año, el programa está dedicado a las mujeres que han abierto camino en la industria y a las creadoras que actualmente están transformando la música latina. La presentación de Shakira en Madrid será el punto central de esta celebración, que también incluye iniciativas relacionadas con educación y emprendimiento.

La presentación llega en el tramo final de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira inspirada en un periodo personal de resiliencia y reinvención de la cantante barranquillera. El proyecto ha conectado con mujeres de diferentes partes del mundo y suma un nuevo capítulo a una carrera de más de tres décadas.

Según Amazon Music, Shakira es la artista latina más escuchada a nivel mundial en lo que va de 2026 en la plataforma. Además, Dai Dai ocupa el primer lugar entre las canciones más escuchadas globalmente en Amazon Music durante este año.

“La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en mucho más de lo que jamás pude imaginar y estoy muy orgullosa de esto. Me emociona saber que puedo llevarla aún más lejos compartiendo esta noche especial con fans de todo el mundo, junto con Amazon Music”, dijo Shakira.

Pero la celebración no se quedará en el escenario. Amazon Music también anunció dos iniciativas vinculadas con el mensaje de esta etapa de la carrera de la cantante.

Una de ellas es Las Mujeres Facturan con Amazon Music, una tienda disponible en Amazon.com que reúne productos de negocios liderados por mujeres, con especial énfasis en marcas latinas. Allí también habrá merchandising y música de artistas latinas.

La segunda iniciativa está relacionada con la educación. Las Mujeres Ayudan con Amazon Music se desarrolla junto a la Fundación Pies Descalzos, Amazon Web Services (AWS) y Laboratoria, organización enfocada en la inclusión de mujeres en tecnología.

El proyecto, llamado AWS Entrena Latinas, busca ampliar el acceso a conocimientos tecnológicos en Latinoamérica mediante capacitación gratuita en computación en la nube e inteligencia artificial, completamente en español.

La meta es llegar a un millón de mujeres con formación gratuita en IA y computación en la nube para 2028. El programa también busca contribuir a aumentar la participación femenina en una industria en la que, según los datos proporcionados por Amazon Music, actualmente las mujeres ocupan el 26 % de los puestos tecnológicos.

El proyecto comenzará en Colombia con estudiantes y madres vinculadas a la Fundación Pies Descalzos, quienes podrán acceder a cursos básicos y certificaciones de AWS en inteligencia artificial.

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Así, el concierto del 3 de octubre no solo llevará la música de Shakira desde Madrid a espectadores de distintos países. También será el escenario para presentar iniciativas relacionadas con emprendimiento, educación y acceso de mujeres a la tecnología.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo se podrá ver en Colombia el concierto de Shakira desde Madrid?
El concierto Shakira En Vivo Desde Madrid se podrá ver el sábado 3 de octubre de 2026 desde las 13:45, hora de Colombia.
¿Dónde se puede ver en vivo el concierto de Shakira en Madrid?
La presentación podrá verse en Prime Video, la aplicación de Amazon Music, la aplicación de Amazon Music en Fire TV y el canal de Amazon Music en Twitch.
¿Qué es Las Mujeres Facturan con Amazon Music?
Las Mujeres Facturan con Amazon Music es una tienda de Amazon.com que reúne productos de negocios liderados por mujeres, especialmente de marcas latinas, además de merchandising y música de artistas latinas.
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