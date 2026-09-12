Shelton desafiará a Zverev y la maldición de EE. UU. en la final del US Open

En su primera final de Grand Slam, el estadounidense Ben Shelton luchará este domingo frente al alemán Alexander Zverev por un título del US Open que el tenis local lleva 23 años esperando.
Zverev, primer sembrado por la baja de Jannik Sinner, puso pie el viernes en su tercera final de Grand Slam seguida con un claro triunfo ante el ruso Karen Khachanov.
Las emociones en Nueva York estaban reservadas para la segunda semifinal, en la que Shelton salió victorioso de un duelo con su compatriota y amigo Frances Tiafoe.
El zurdo de Atlanta, noveno del ranking mundial, remontó un set en contra para imponerse a Tiafoe (12º) por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5.
Shelton, verdugo en cuartos de final del campeón Carlos Alcaraz, es apenas el segundo finalista local en dos décadas, después de que Taylor Fritz sucumbiera en 2024 frente a Sinner.
El domingo peleará por el primer título masculino estadounidense desde el de Andy Roddick en 2003, que también es el último de Grand Slam que conquistó el país.
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“Voy a dejarlo todo en la cancha. Espero que vengan y me apoyen. Hagamos esto por Estados Unidos”, pidió Shelton al público en el cierre de una emotiva jornada en Nueva York.
En el 25 aniversario, el US Open rindió tributo a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La cantante JoJo interpretó el himno estadounidense mientras la guardia de honor de la policía y los bomberos neoyorquinos desplegaba la bandera de las barras y estrellas en la pista central.
“Es un día difícil para estar aquí jugando”, afirmó Shelton.