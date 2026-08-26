¿Los sintió? Siete temblores se registraron en Colombia durante la madrugada de este miércoles

La madrugada de este miércoles 26 de agosto comenzó con actividad sísmica en distintos puntos de Colombia. Entre la 1:08 a. m. y las 6:00 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó siete temblores en Chocó, Bolívar, Santander y Cesar.
El primero ocurrió a la 1:08 a. m. en Istmina, Chocó, y tuvo una magnitud de 3,0. El movimiento se produjo a una profundidad de 39 kilómetros y su epicentro fue localizado a 28 kilómetros de Sipí, a 58 kilómetros de Trujillo, en Valle del Cauca, y a 61 kilómetros de Nóvita.
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