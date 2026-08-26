¿Los sintió? Siete temblores se registraron en Colombia durante la madrugada de este miércoles

La madrugada de este miércoles 26 de agosto comenzó con actividad sísmica en distintos puntos de Colombia. Entre la 1:08 a. m. y las 6:00 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó siete temblores en Chocó, Bolívar, Santander y Cesar. El primero ocurrió a la 1:08 a. m. en Istmina, Chocó, y tuvo una magnitud de 3,0. El movimiento se produjo a una profundidad de 39 kilómetros y su epicentro fue localizado a 28 kilómetros de Sipí, a 58 kilómetros de Trujillo, en Valle del Cauca, y a 61 kilómetros de Nóvita. Entérese: Beyoncé donó un millón de dólares para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia: así se utilizarán

Menos de una hora después, a la 1:51 a. m., se registró un sismo de magnitud 2,3 en Simití, Bolívar, de carácter superficial. Sus municipios más cercanos fueron Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo. La actividad continuó casi de inmediato en Santander. A la 1:53 a. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 3,1 en Los Santos, la más alta registrada en la madrugada con una profundidad de 152 kilómetros. El epicentro estuvo a nueve kilómetros de ese municipio, a 11 kilómetros de Jordán y a 13 kilómetros de Zapatoca.

Dos movimientos más en Chocó y Santander

La madrugada siguió con otro movimiento en Istmina, Chocó, a las 2:14 a. m. También tuvo una magnitud de 3,0 y una profundidad de 40 kilómetros. Esta vez, el epicentro se ubicó a 28 kilómetros de Sipí y a 51 kilómetros de Trujillo.

A las 2:31 a. m., fue en Cesar. Un sismo de magnitud 2,0, superficial, fue localizado en Bosconia, a 14 kilómetros del casco urbano. El SGC también ubicó como poblaciones cercanas a El Copey y Sabanas de San Ángel, en Magdalena. Santander volvió a registrar actividad a las 3:56 a. m., cuando se produjo otro movimiento de magnitud 3,1 en Los Santos. Esta vez tuvo una profundidad de 147 kilómetros y se localizó a cinco kilómetros de ese municipio, ocho kilómetros de Jordán y 14 kilómetros de Cepitá.

El último reporte de la madrugada llegó a las 6:00 a. m., nuevamente desde Istmina, Chocó de magnitud 2,2 y de carácter superficial, con Sipí, Trujillo y El Dovio entre los municipios más cercanos. Aunque varios de los movimientos fueron de magnitud baja, la concentración de reportes durante las primeras horas del día alerta sobre la actividad sísmica en Colombia.

El orden cronológico de los siete sismos reportados este 26 de agosto es:

• 1:08 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 3,0, profundidad de 39 km. • 1:51 a. m. — Simití, Bolívar: magnitud 2,3, superficial. • 1:53 a. m. — Los Santos, Santander: magnitud 3,1, profundidad de 152 km. • 2:14 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 3,0, profundidad de 40 km. • 2:31 a. m. — Bosconia, Cesar: magnitud 2,0, superficial. • 3:56 a. m. — Los Santos, Santander: magnitud 3,1, profundidad de 147 km. • 6:00 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 2,2, superficial. Le puede interesar: ¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? Esto es lo que está pasando realmente

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