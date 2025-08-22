Silvestre Dangond vuelve a abrir su casa, esta vez para sus fanáticos en Barranquilla

En la casa Las Locuras de Silvestre , los asistentes podrán recorrer diferentes espacios que reúnen su historia y su música, hay salas temáticas, espacios interactivos y objetos personales del artista. Cada rincón está diseñado para que los visitantes se sientan parte de la historia del icónico artista, vivan momentos memorables y se conecten con la grandeza de su música.

Conscientes de la fuerza y el gran movimiento silvestrista que palpita en Barranquilla, tanto propios como turistas tendrán el privilegio de vivir de cerca una experiencia única, recorriendo cada una de las zonas de la Casa. Por ello, el lugar elegido como escenario es el emblemático Malecón del Río, un punto que simboliza la identidad, la alegría y el espíritu caribeño que tanto conecta con la esencia de Silvestre Dangond .

Antes de comenzar su esperada gira de conciertos El Último Baile Tour: Colombia , Silvestre Dangond abrió en Barranquilla la casa Las Locuras de Silvestre , un espacio único rinde homenaje a su trayectoria, al legado y la esencia que lo han convertido en uno de los artistas más importantes del vallenato contemporáneo.

Una zona clave es la que rinde homenaje a El Último Baile, el álbum que grabó junto a su amigo y acordeonero Juancho de la Espriella, y que da lugar a la gira que están por comenzar juntos.

La casa, cuyo nombre hace homenaje a Las Locuras Mías, el disco publicado en 2020, es un espacio gratuito y abrió sus puertas el pasado jueves 21 de agosto. Está ubicada en el Malecón de Barranquilla, Zona del Caimán del Río.

La gira de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, tendrá sus dos primera fechas el viernes 29 y sábado 30 de agosto en el Estadio El Campín de Bogotá, el sábado 13 de septiembre será en Bucaramanga, el sábado siguiente, el 20, se presentará en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla, el sábado 4 de octubre está en Medellín, luego Cartagena el 11, y el 18 del mismo mes en Cúcuta.

El primero de noviembre la gira seguirá por Ibagué, el 22, en Pereira, será el 6 de diciembre en Villavicencio, el 20 en Riohacha, mientras que el 2026 lo comenzará el 3 de enero en Santa Marta y el 17 en Sincelejo. Mientras tanto, se espera el anuncio de una fecha en Cali.