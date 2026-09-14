¿Quién es Simón Rojas, el canterano de Nacional que debutó ante Águilas?

A los 17 años, Simón Alejandro Rojas Merchán empieza a convertir en realidad un sueño que nació cuando apenas era un niño. Nació en Medellín, pero a los tres años se trasladó con su familia a Cúcuta, ciudad en la que comenzó a formarse como futbolista y donde dio los primeros pasos de un camino que años después lo llevaría a Atlético Nacional y a la Selección Colombia.
Su historia con el conjunto verdolaga comenzó cuando tenía 9 años, después de ser observado en un torneo disputado en Medellín. Desde entonces, su formación ha estado ligada al club antioqueño. Atlético Nacional también registra que su llegada se produjo mediante un proceso de captación y que desde entonces ha construido buena parte de su carrera en las divisiones menores.