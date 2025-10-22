x

Sindicato de Ecopetrol saldrá a protestar contra el Gobierno si Petro insiste con venta de Permian

El sindicato petrolero advierte que una eventual venta podría comprometer la producción, las reservas y los ingresos estratégicos de la petrolera.

  • Desde la USO hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Junta Directiva de Ecopetrol para que reconsideren esta decisión. Foto: Ecopetrol
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

La Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato petrolero de Colombia, emitió una advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro ante la posible venta de la participación de Ecopetrol en la Cuenca del Pérmico (Permian), en Estados Unidos

El sindicato advirtió que, de confirmarse la venta, convocará movilizaciones e incluso un eventual paro nacional, con el fin de frenar lo que calificó como una amenaza directa contra la empresa más importante del país.

Puede leer: Choque de versiones: Petro llama mal negocio al Permian, en EE. UU., pero Ecopetrol lo defiende como su activo más rentable

“Vender el Permian, como lo pretende Gustavo Petro, es un error que pone en serios riesgos las finanzas de Ecopetrol”, indicó César Loza, presidente de la USO.

Entre las razones principales, Loza argumentó que este es el campo donde producir sale más barato. “El costo de levantamiento de barril están entre 5 y 6 dólares por barril, mientras que en Colombia oscilan entre 12 y 14 dólares”, dijo.

Agregó que el Permian ya aporta el 15% de la producción total de Ecopetrol y, además representa alrededor del 10% de sus reservas probadas, equivalentes a 190 millones de barriles.

Entérese: Ecopetrol sufre su peor caída en reputación empresarial, cae al puesto 17 en Merco 2025

“Desde la USO hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro y a la Junta Directiva de Ecopetrol para que reconsideren esta decisión. Si persisten en la intención de vender el negocio más rentable que tiene Ecopetrol, al sindicato no le quedará camino diferente a la movilización nacional con impacto en la producción de hidrocarburos en el país”, sostuvo Loza.

Las tensiones entre el Gobierno y Ecopetrol

Las diferencias entre el Gobierno y la administración de Ecopetrol no son nuevas. La semana pasada, el presidente Petro convocó una reunión urgente con la Junta Directiva de la petrolera, a la que asistieron el ministro de Minas, Edwin Palma, y el presidente de la compañía, Ricardo Roa.

Según reportó El Tiempo, el mandatario manifestó su inconformidad por la demora en la venta de la participación de Ecopetrol en el Permian, así como por la falta de avances en la compra de Monómeros y en la importación de gas desde Venezuela.

En contexto: Mónica de Greiff renuncia a la junta: sacude a Ecopetrol y abre debate sobre el rumbo de la petrolera

Estas diferencias habrían generado ya tensiones internas, reflejadas en la reciente renuncia de Mónica de Greiff a la presidencia de la junta directiva de la empresa.

