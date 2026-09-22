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Las 48 horas más largas de Chaparral: por temblores suspenden clases, mientras crece el miedo a dormir en casa

Diez de los movimientos tuvieron magnitud igual o superior a 4. El SGC estudia si este “enjambre sísmico” podría estar relacionado con el terremoto del 10 de agosto. También se suspendió la atención en Alcaldía.

  • Chaparral, Tolima, por estos días vive una cadena de sismos que ya deja 200 movimientos telúricos entre el 20 y 22 de septiembre de 2026. Foto: Ormet Tolima
    Chaparral, Tolima, por estos días vive una cadena de sismos que ya deja 200 movimientos telúricos entre el 20 y 22 de septiembre de 2026. Foto: Ormet Tolima
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 43 minutos
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Han sido 48 horas largas para los habitantes de Chaparral, Tolima. Dos días en los que la tierra no ha dejado de moverse y en los que dormir tranquilamente se volvió, para muchos, casi imposible. Cada sacudida devuelve el miedo, interrumpe el sueño y mantiene a familias enteras pendientes de un nuevo movimiento bajo sus pies.

La cadena de sismos que mantiene en alerta al municipio ya supera los 200 eventos de magnitud igual o superior a 2, según el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Al menos 10 de ellos han alcanzado magnitudes iguales o superiores a 4, una seguidilla que ha instalado el temor entre los habitantes, especialmente en las zonas donde los movimientos se han sentido con mayor intensidad.

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Este martes, la montaña volvió a hacerse sentir desde la madrugada. Entre las 12:22 a. m. y las 7:58 a. m., el SGC reportó 22 sismos de distintas magnitudes con epicentro en Chaparral. El más reciente ocurrió a las 7:58 a. m., tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

En el municipio, mientras tanto, el día comenzó con cansancio y preocupación. El alcalde de Chaparral, Helver González Mora, le dijo a EL COLOMBIANO que la comunidad amaneció con “mucho temor y mucha incertidumbre” después de una actividad sísmica que, según su reporte, comenzó a sentirse con fuerza desde la madrugada del domingo.

Uno de los puntos donde más se ha percibido esta cadena de movimientos es San José de las Hermosas, un centro poblado enclavado en la alta montaña, en pleno corazón del Cañón de las Hermosas. Allí, dice el mandatario, la sensación es distinta: la gente permanece alerta, escucha cada crujido y espera que la tierra vuelva a quedarse quieta, aunque sea por unas horas.

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“Van ciento sesenta y siete sismos”, había reportado el mandatario, antes de que el balance entregado por el SGC elevara el conteo por el SGC a 200 eventos localizados durante las primeras 48 horas de la secuencia.

González explicó que varios de los movimientos han alcanzado magnitudes de 4,1, 4,3 y 4,5, lo que ha hecho que sean sentidos con fuerza en distintos sectores.

El temor, dice, ha llevado a “algunos habitantes a pasar la noche en espacios abiertos y a buscar lugares amplios como medida de autoprotección”, en la zona del cañón de Las Hermosas.

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“La gente tiene mucho temor porque es allí donde más ruge la montaña, donde más se sienten los movimientos. Anoche, algunas personas prefirieron dormir a campo abierto y buscaron carpas en lugares amplios. Son medidas de autoprotección importantes, pero también reflejan el temor, el pánico y la angustia que está generando la situación”, dijo el mandatario local en diálogo con EL COLOMBIANO.

Hasta el momento, de acuerdo con el alcalde Helver, no se han reportado pérdidas humanas ni daños graves en la infraestructura. Sin embargo, la frecuencia de los movimientos llevó a adoptar medidas preventivas: cancelar la atención ciudadana en la Alcaldía y suspender las clases en los colegios privados y públicos desde el lunes y hasta nueva orden.

El municipio, por ahora, no ha habilitado albergues temporales porque, según González, todavía no se requiere una medida de ese alcance.

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No obstante, la administración permanece en máxima alerta y mantiene coordinación con los organismos de gestión del riesgo, el hospital y la Gobernación del Tolima.

“Hoy tendremos la visita de dos geólogos de Cortolima. Ayer, durante el consejo, se estableció comunicación con la directora y, este martes, los profesionales llegarán al municipio para comenzar los estudios correspondientes. Esperamos que los diagnósticos sean favorables y, sobre todo, que permitan brindar tranquilidad y seguridad a la comunidad”, dio a conocer Helver González Mora, alcalde de Chaparral.

Servicio Geológico confirma un ‘enjambre sísmico’ en Chaparral

La explicación científica para esta actividad sísmica está en lo que el SGC denomina un “enjambre sísmico”. María Mónica Matilde Arcila Rivera, directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, explicó en Blu Radio que se trata de una concentración de eventos en un periodo corto, con diferentes magnitudes y que, a diferencia de una secuencia convencional, no responde necesariamente a un sismo principal seguido de réplicas.

“Llevamos solo estas 48 horas observando esta sismicidad”, señaló Arcila, quien explicó que todavía es temprano para establecer con certeza cómo evolucionará la secuencia.

Una de las hipótesis que estudia el SGC es una posible relación con el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto en la zona de San José del Palmar, Chocó.

La experta explicó que Chaparral y los sectores limítrofes entre Tolima y Valle del Cauca se encuentran sobre una parte de la estructura de la corteza relacionada con la placa que subduce bajo el occidente colombiano.

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Por eso, planteó que los movimientos actuales podrían estar asociados con cambios o transferencias de energía dentro de la corteza y reacomodamientos de las rocas posteriores al gran sismo de agosto.

Arcila insistió, sin embargo, en que esta es apenas una de varias hipótesis posibles y que no existe todavía una explicación definitiva para la actividad en Chaparral.

“El enjambre de sismos en Chaparral podría tener relación con el sismo del 10 de agosto”, sostuvo la funcionaria, al señalar que el comportamiento actual puede entenderse como parte de una dinámica de reacomodamiento que continúa después de un evento de esa magnitud.

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También indicó que la respuesta más inmediata y plausible relacionada con aquel terremoto se observa en otras zonas, como el departamento del Chocó.

La directora de Geoamenazas recordó además que la ciencia no permite establecer de antemano dónde ocurrirá un próximo sismo.

En ese sentido, descartó que sea posible predecir los movimientos y explicó que, aunque en la corteza terrestre pueden existir fallas sometidas a mayores esfuerzos y eventualmente más propensas a moverse, el SGC no cuenta con mediciones que permitan señalar qué otras regiones podrían activarse.

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La secuencia, por ahora, continúa bajo vigilancia permanente. Arcila explicó que estos enjambres pueden aparecer prácticamente de un momento a otro y que, con el paso de los días —o incluso semanas—, podrían desaparecer o evolucionar de otra manera.

Por eso, el papel del SGC es mantener el monitoreo y comunicar oportunamente los eventos registrados. En Chaparral, mientras avanzan las mediciones científicas, la Alcaldía espera además la llegada de dos geólogos de Cortolima para realizar estudios en la zona.

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El alcalde González pidió a los habitantes mantenerse atentos a las rutas de evacuación y seguir únicamente la información oficial difundida por la Alcaldía y las autoridades de gestión del riesgo.

La actividad sísmica, por ahora, no da tregua. Y mientras el municipio enfrenta el temor de los habitantes, los expertos intentan determinar qué está ocurriendo bajo la superficie y si esta concentración inusual de movimientos forma parte de los procesos de reacomodamiento posteriores al terremoto del 10 de agosto.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos sismos se han registrado en Chaparral en las últimas 48 horas?
El Servicio Geológico Colombiano reporta más de 200 sismos de magnitud igual o superior a 2 durante las primeras 48 horas de la secuencia sísmica en Chaparral.
¿Cuántos sismos de magnitud 4 o superior se han registrado en Chaparral?
Al menos 10 de los eventos registrados han alcanzado magnitudes iguales o superiores a 4, según el monitoreo citado del SGC.
¿Cuál fue el último sismo registrado en Chaparral este martes?
El último movimiento mencionado ocurrió a las 7:58 a. m., tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad inferior a 30 kilómetros.
¿A qué hora comenzaron los sismos de este martes en Chaparral?
Entre las 12:22 a. m. y las 7:58 a. m. del martes, el SGC reportó 22 sismos con epicentro en Chaparral.
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