Las 48 horas más largas de Chaparral: por temblores suspenden clases, mientras crece el miedo a dormir en casa

Han sido 48 horas largas para los habitantes de Chaparral, Tolima. Dos días en los que la tierra no ha dejado de moverse y en los que dormir tranquilamente se volvió, para muchos, casi imposible. Cada sacudida devuelve el miedo, interrumpe el sueño y mantiene a familias enteras pendientes de un nuevo movimiento bajo sus pies.

La cadena de sismos que mantiene en alerta al municipio ya supera los 200 eventos de magnitud igual o superior a 2, según el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Al menos 10 de ellos han alcanzado magnitudes iguales o superiores a 4, una seguidilla que ha instalado el temor entre los habitantes, especialmente en las zonas donde los movimientos se han sentido con mayor intensidad.

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Este martes, la montaña volvió a hacerse sentir desde la madrugada. Entre las 12:22 a. m. y las 7:58 a. m., el SGC reportó 22 sismos de distintas magnitudes con epicentro en Chaparral. El más reciente ocurrió a las 7:58 a. m., tuvo una magnitud de 3,1 y una profundidad superficial, inferior a 30 kilómetros.

En el municipio, mientras tanto, el día comenzó con cansancio y preocupación. El alcalde de Chaparral, Helver González Mora, le dijo a EL COLOMBIANO que la comunidad amaneció con “mucho temor y mucha incertidumbre” después de una actividad sísmica que, según su reporte, comenzó a sentirse con fuerza desde la madrugada del domingo.

Uno de los puntos donde más se ha percibido esta cadena de movimientos es San José de las Hermosas, un centro poblado enclavado en la alta montaña, en pleno corazón del Cañón de las Hermosas. Allí, dice el mandatario, la sensación es distinta: la gente permanece alerta, escucha cada crujido y espera que la tierra vuelva a quedarse quieta, aunque sea por unas horas.

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“Van ciento sesenta y siete sismos”, había reportado el mandatario, antes de que el balance entregado por el SGC elevara el conteo por el SGC a 200 eventos localizados durante las primeras 48 horas de la secuencia.

González explicó que varios de los movimientos han alcanzado magnitudes de 4,1, 4,3 y 4,5, lo que ha hecho que sean sentidos con fuerza en distintos sectores.

El temor, dice, ha llevado a “algunos habitantes a pasar la noche en espacios abiertos y a buscar lugares amplios como medida de autoprotección”, en la zona del cañón de Las Hermosas.

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“La gente tiene mucho temor porque es allí donde más ruge la montaña, donde más se sienten los movimientos. Anoche, algunas personas prefirieron dormir a campo abierto y buscaron carpas en lugares amplios. Son medidas de autoprotección importantes, pero también reflejan el temor, el pánico y la angustia que está generando la situación”, dijo el mandatario local en diálogo con EL COLOMBIANO.

Hasta el momento, de acuerdo con el alcalde Helver, no se han reportado pérdidas humanas ni daños graves en la infraestructura. Sin embargo, la frecuencia de los movimientos llevó a adoptar medidas preventivas: cancelar la atención ciudadana en la Alcaldía y suspender las clases en los colegios privados y públicos desde el lunes y hasta nueva orden.

El municipio, por ahora, no ha habilitado albergues temporales porque, según González, todavía no se requiere una medida de ese alcance.

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