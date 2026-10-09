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Investigan asesinato de un soldado en base militar de Buriticá, Antioquia, a manos de un compañero

Un soldado asesinó a su compañero Luis Andrés Benítez Rodríguez dentro del Batallón de Infantería N.º 32 en Buriticá, Occidente de Antioquia. El agresor fue capturado mientras la Cuarta Brigada del Ejército investiga las causas.

  • El uniformado fallecido fue identificado como Luis Andrés Benítez Rodríguez, adscrito al Batallón de Infantería N.º 32 de la Cuarta Brigada del Ejército. Foto: EL COLOMBIANO
    El uniformado fallecido fue identificado como Luis Andrés Benítez Rodríguez, adscrito al Batallón de Infantería N.º 32 de la Cuarta Brigada del Ejército. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
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hace 16 minutos
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Los interrogantes continúan frente a las causas que llevaron a que un soldado asesinara a otro uniformado del Ejército identificado como Luis Andrés Benítez Rodríguez.

Inicialmente, las versiones apuntan a un presunto caso de intolerancia en el que dos compañeros tendrían discrepancias y uno de ellos disparó contra el otro.

El hecho sucedió en el Batallón de Infantería N.º 32 General Pedro Justo Berrío de Buriticá, municipio del Occidente de Antioquia, cuando un hombre perteneciente a esa base militar accionó su arma de dotación contra uno de sus compañeros.

Según el reporte oficial, el agresor fue capturado y la información correspondiente fue puesta a disposición de las autoridades competentes para que se adelante la investigación.

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“Las circunstancias que rodearon este suceso son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con el propósito de establecer las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como las posibles responsabilidades a que haya lugar”, dijo la Cuarta Brigada del Ejército.

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Buriticá es uno de los municipios de Antioquia con mayores complejidades en el orden público. Allí confluyen diversos actores armados ilegales que se disputan rentas ilegales, principalmente relacionadas con la minería, la actividad económica más preponderante de la región.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es el soldado asesinado en el batallón de Buriticá?
El uniformado fallecido fue identificado como Luis Andrés Benítez Rodríguez, adscrito al Batallón de Infantería N.º 32 de la Cuarta Brigada del Ejército.
¿Qué pasó en el Batallón de Infantería N.º 32 de Buriticá?
Un militar en servicio activo disparó su arma de dotación contra su compañero dentro de las instalaciones militares, causándole la muerte.
¿Qué pasó con el soldado agresor en Buriticá?
El uniformado responsable fue capturado inmediatamente en el lugar de los hechos y puesto a disposición de las autoridades competentes.
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