¿Francisco Chaverra “mechoneó” a un jugador de Fortaleza? Así fue la insólita expulsión del jugador de Millonarios

Un duelo entre dos equipos capitalinos le dio inicio a la decimocuarta fecha de la Liga Betplay 2026-2. El partido en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá reunió al Fortaleza de Diego Arias contra los Millonarios de Alberto Gamero, en un partido clave para dos clubes que aspiran a llegar a las finales del torneo. El compromiso estuvo marcado por la constante lluvia, lo cual hizo que la cancha fuera rápida y tuviera un buen ritmo.
A pesar de eso, el duelo que tuvo a Juan Guillermo Cuadrado como una de las figuras jugando de volante creativo, apenas pudo abrir el marcador al minuto 88 cuando, en un tiro de esquina, el chileno Rodrigo Ureña aprovechó un roce en el primer palo para marcar el gol de Millonarios. La alegría se hizo presente en el cuadro Embajador; sin embargo, el árbitro del compromiso, Bismarcks Santiago, le sacó una roja directa a Francisco Chaverra en la jugada de la anotación.