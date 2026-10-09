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Turismo en el Quindío no despega tras el terremoto: parques reportan ocupación de apenas 20 y 25%

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya alertó que la llegada de turistas sigue rezagada, incluso durante la semana de receso escolar. En Panaca, la asistencia dominical pasó de 2.500 personas el año pasado a entre 700 y 800, según el mandatario.

  • Los parques temáticos del Quindío enfrentan una menor afluencia de turistas, incluso durante la semana de receso escolar. La Gobernación busca impulsar medidas para recuperar la actividad y proteger los empleos del sector. FOTOS CORTESÍA
    Los parques temáticos del Quindío enfrentan una menor afluencia de turistas, incluso durante la semana de receso escolar. La Gobernación busca impulsar medidas para recuperar la actividad y proteger los empleos del sector. FOTOS CORTESÍA
Johan Alexis García Blandón
Johan Alexis García Blandón
hace 3 horas
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El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya alertó que la afluencia de visitantes cayó frente al año pasado, incluso durante la semana de receso escolar. En el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, en Quimbaya, por ejemplo, la asistencia pasó de 2.500 personas a entre 700 y 800 en una jornada dominical, mientras el departamento busca medidas para recuperar la conectividad y reactivar el sector.

La recuperación del Quindío después del terremoto enfrenta otro desafío y es el de volver a atraer turistas. Aunque el departamento avanza en las labores para superar las consecuencias de la emergencia, la llegada de visitantes continúa por debajo de los niveles del año pasado, incluso en plena semana de receso escolar.

La alerta la hizo el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, en diálogo con Noticias Caracol, donde aseguró que la ocupación en los parques y atractivos turísticos se encuentra entre 20% y 25%, una situación que amenaza la sostenibilidad de algunos establecimientos y el empleo que generan.

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“Muy preocupado. Estuve el domingo en Panaca, estuve esta semana en el Parque del Café y las cifras que se tenían del año pasado, pues a hoy son muy diferentes”, manifestó el mandatario.

Como ejemplo, señaló que Panaca recibió entre 700 y 800 visitantes el pasado domingo, frente a las 2.500 personas que, según indicó, llegaron en una jornada comparable del año pasado. Galvis advirtió que el descenso de la afluencia está afectando la capacidad de estos parques para cubrir sus gastos de funcionamiento y sostener sus puestos de trabajo.

El gobernador también comparó los niveles de ocupación del departamento en distintos momentos del año. Según explicó, el 9 de agosto la ocupación se encontraba en 79%, mientras que a la mañana del 9 de octubre había descendido a 25%.

Las cifras preocupan a una región cuya economía depende en buena medida de la actividad turística, que moviliza hoteles, restaurantes, operadores de experiencias, transportadores y pequeños negocios vinculados con la llegada de viajeros.

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Conectividad e infraestructura, apuestas para reactivar el turismo

Ante este panorama, la Gobernación busca alternativas para facilitar la llegada de visitantes y fortalecer la recuperación económica del departamento.

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Galvis contó que sostuvo reuniones en Bogotá con representantes del Gobierno nacional, incluido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para abordar iniciativas orientadas a recuperar la actividad turística.

Uno de los asuntos discutidos fue la posibilidad de activar rutas de Satena desde el aeropuerto del departamento, así como explorar incentivos para mejorar la conectividad aérea. El mandatario señaló que encontró disposición para avanzar en estas conversaciones, aunque no anunció fechas concretas para la puesta en marcha de nuevas rutas.

También mencionó reuniones con el Comité de Cafeteros y gestiones relacionadas con proyectos de infraestructura turística para varios municipios. Según explicó, algunas de estas iniciativas se encuentran en fase tres y se busca articular recursos de regalías con el Ministerio de Comercio y Fontur para impulsar su desarrollo.

La intención es mejorar las condiciones para recibir viajeros y ampliar las alternativas de visita en los municipios del departamento, que combina atractivos naturales, paisajes cafeteros, parques temáticos y experiencias rurales.

Sin embargo, mientras avanzan estas gestiones, el llamado de la administración departamental es recuperar la confianza de los turistas y evitar que la reducción de visitantes prolongue las dificultades económicas de los negocios del sector.

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El llamado del gobernador a los viajeros

El mandatario invitó a los colombianos y a los visitantes extranjeros a regresar al Quindío y recorrer sus 12 municipios, con el argumento de que la actividad turística es fundamental para respaldar la recuperación de la región.

Hoy nosotros estamos completamente aquí activos para poder generar esa confianza a los colombianos y a los extranjeros para que vengan al Quindío”, afirmó.

Galvis insistió en que el departamento mantiene su oferta turística y está preparado para recibir viajeros, por lo que pidió no dejar de visitar sus parques, montañas y paisajes.

“Mi invitación es a que vengan a este hermoso departamento, lo recorran en tres días, los 12 municipios del Quindío, que conozcan sus montañas, que conozcan sus paisajes, que conozcan nuestra gente”, finalizó.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo está el turismo en el Quindío tras la emergencia?
El turismo del Quindío continúa enfrentando dificultades para recuperar la afluencia de visitantes. El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya afirmó que la ocupación turística se encontraba entre 20% y 25% al momento de la entrevista con Noticias Caracol, incluso durante la semana de receso escolar. El mandatario señaló que la disminución de turistas está afectando a los parques y su capacidad para sostener los gastos de funcionamiento y los empleos.
¿A cuánto cayó la ocupación turística en el Quindío?
Según el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, la ocupación pasó de 79% el 9 de agosto a cerca de 25% en el momento de la entrevista. El mandatario utilizó estas cifras para alertar sobre la necesidad de recuperar la llegada de viajeros. Los datos corresponden a sus declaraciones y no se aportó una serie estadística independiente que permita establecer si representan a todos los establecimientos turísticos del departamento.
¿Cuántos visitantes está recibiendo Panaca?
De acuerdo con el gobernador del Quindío, Panaca recibió entre 700 y 800 visitantes durante una jornada dominical, frente a las 2.500 personas que habrían asistido en una fecha comparable del año anterior. Galvis advirtió que la reducción de la afluencia dificulta que el parque cubra sus gastos y sostenga a sus trabajadores.
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