Turismo en el Quindío no despega tras el terremoto: parques reportan ocupación de apenas 20 y 25%

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya alertó que la afluencia de visitantes cayó frente al año pasado, incluso durante la semana de receso escolar. En el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, Panaca, en Quimbaya, por ejemplo, la asistencia pasó de 2.500 personas a entre 700 y 800 en una jornada dominical, mientras el departamento busca medidas para recuperar la conectividad y reactivar el sector.

La recuperación del Quindío después del terremoto enfrenta otro desafío y es el de volver a atraer turistas. Aunque el departamento avanza en las labores para superar las consecuencias de la emergencia, la llegada de visitantes continúa por debajo de los niveles del año pasado, incluso en plena semana de receso escolar.

La alerta la hizo el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis Bedoya, en diálogo con Noticias Caracol, donde aseguró que la ocupación en los parques y atractivos turísticos se encuentra entre 20% y 25%, una situación que amenaza la sostenibilidad de algunos establecimientos y el empleo que generan.

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“Muy preocupado. Estuve el domingo en Panaca, estuve esta semana en el Parque del Café y las cifras que se tenían del año pasado, pues a hoy son muy diferentes”, manifestó el mandatario.

Como ejemplo, señaló que Panaca recibió entre 700 y 800 visitantes el pasado domingo, frente a las 2.500 personas que, según indicó, llegaron en una jornada comparable del año pasado. Galvis advirtió que el descenso de la afluencia está afectando la capacidad de estos parques para cubrir sus gastos de funcionamiento y sostener sus puestos de trabajo.

El gobernador también comparó los niveles de ocupación del departamento en distintos momentos del año. Según explicó, el 9 de agosto la ocupación se encontraba en 79%, mientras que a la mañana del 9 de octubre había descendido a 25%.

Las cifras preocupan a una región cuya economía depende en buena medida de la actividad turística, que moviliza hoteles, restaurantes, operadores de experiencias, transportadores y pequeños negocios vinculados con la llegada de viajeros.

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