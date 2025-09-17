Principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann salió de la cárcel en Alemania

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en mayo de 2007, el alemán Christian Bruckner, salió este miércoles de la cárcel donde cumplía una condena por un caso de violación, sin que pese sobre él ninguna imputación concreta por el “caso Maddie”.
Bruckner, de 48 años, fue condenado en 2019 por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en el año 2005 y cumplía la condena en una cárcel de la ciudad de Brunswick, en el norte de Alemania.
Los hechos por los que fue condenado tuvieron lugar en Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal, el mismo país en que se perdió la pista de Madeleine McCann, de tres años de edad, cuando pasaba unas vacaciones junto a su familia en la misma zona.