Subastas de moda por los damnificados: La iniciativa de María Clara Posada

La senadora María Clara Posada evalúa en entrevista con El Colombiano las acciones legales emprendidas contra el traslado presupuestal gubernamental de emergencia, logrando proteger cuatro billones de pesos. Asimismo, detalla el proyecto normativo para agilizar la recuperación del patrimonio cultural destruido por el sismo en el Eje Cafetero y Antioquia, al tiempo que aborda la articulación de iniciativas solidarias, la moda colombiana como herramienta de comunicación y los desafíos institucionales de la batalla cultural en el país.