Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Subastas de moda por los damnificados: La iniciativa de María Clara Posada

  • Subastas de moda por los damnificados: La iniciativa de María Clara Posada
Daniel Rivera Marín
Daniel Rivera Marín

Editor General

hace 5 minutos
bookmark

La senadora María Clara Posada evalúa en entrevista con El Colombiano las acciones legales emprendidas contra el traslado presupuestal gubernamental de emergencia, logrando proteger cuatro billones de pesos. Asimismo, detalla el proyecto normativo para agilizar la recuperación del patrimonio cultural destruido por el sismo en el Eje Cafetero y Antioquia, al tiempo que aborda la articulación de iniciativas solidarias, la moda colombiana como herramienta de comunicación y los desafíos institucionales de la batalla cultural en el país.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos