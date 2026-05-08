¿Crisis en Subway? La cadena cerró 729 restaurantes en Estados Unidos

La cadena de restaurantes Subway, que cuenta con operaciones en Colombia, registró en 2025 uno de los mayores retrocesos de su historia reciente en Estados Unidos, luego de cerrar 729 restaurantes.
De acuerdo con un informe de FOX Business, el número total de restaurantes de la compañía cayó por debajo de 19.000 locales, lejos de los más de 22.000 que tenía hace apenas algunos años.
Aunque Subway abrió 499 nuevos puntos de venta en 2025, la cifra no fue suficiente para compensar el número de cierres, lo que dejó un balance negativo en su operación.
La documentación también revela que cerca de 800 establecimientos permanecían cerrados temporalmente al cierre del año pasado. Sin embargo, la empresa prevé que muchos de esos locales vuelvan a operar próximamente.