Con más de 18.000 puntos y 72.000 empleos generados: así crece el negocio de las franquicias en Colombia

En centros comerciales, barrios gastronómicos y zonas comerciales de ciudades como Medellín o Bogotá hay algo en común y están asociados a que cada vez más negocios operan bajo un modelo que permite replicar marcas exitosas con reglas claras. Y a esto se le conocen como las franquicias, un sistema empresarial que en los últimos años ha ganado fuerza en Colombia y que hoy mueve más de 72.000 empleos y miles de millones de pesos en la economía. Actualmente el país cuenta con más de 542 marcas franquiciantes activas y cerca de 18.000 establecimientos operando, lo que lo convierte en el cuarto mercado de franquicias más importante de América Latina, solo por detrás de Brasil, México y Argentina.

Ricardo Barrios, CEO de MarketFranquicias. FOTO: CORTESÍA

“Hoy vemos un sector de franquicias sólido, más maduro y cada vez más profesionalizado”, explica Ricardo Barrios, CEO de MarketFranquicias, firma especializada en estructuración y expansión de marcas. Según el experto, la industria genera alrededor de 72.000 empleos directos y mantiene un crecimiento sostenido que podría llevar al país a cerrar 2025 con más de 550 marcas franquiciantes. Le puede interesar: Franquicias, modelo de negocio que crece al 7% en Colombia

Un modelo que gana espacio en la economía

Aunque el sistema de franquicias no cuenta con una medición independiente dentro del Producto Interno Bruto, su peso en la economía es cada vez más visible. Gran parte de estas marcas se concentra en sectores como comercio y gastronomía, dos actividades que juntas representan cerca del 20% del PIB del país. Un ejemplo del tamaño del mercado es el sector de alojamiento y servicios de comida, que solo en el primer semestre de 2025 movió alrededor de $18 billones, equivalentes a unos US$4.900 millones. Para Barrios, esto demuestra que el modelo de franquicia va más allá de replicar un negocio. “Hoy la franquicia no es simplemente un modelo comercial; es una herramienta de formalización y generación de empleo estructurado. Permite que marcas exitosas crezcan con procesos estandarizados, respaldo jurídico y sostenibilidad financiera”, explica. Lea más: Los “algos” paisas que se volvieron negocio y apuntan a ser franquicias

Medellín, uno de los grandes polos del negocio

Aunque el sistema de franquicias tiene presencia en todo el país, Medellín se ha consolidado como uno de los territorios clave para la expansión de marcas. Las referencias del sector indican que la capital antioqueña históricamente concentra cerca del 12% del mercado nacional, lo que la ubica como el segundo gran polo del país después de Bogotá. El atractivo de la ciudad combina densidad empresarial, cultura emprendedora, capacidad de consumo y un ecosistema de inversión activo, factores que la convierten en un terreno fértil para el crecimiento de nuevas marcas. Además, el dinamismo comercial de zonas como El Poblado, Laureles o Envigado ha impulsado la llegada de nuevas franquicias en gastronomía, cafés especializados, belleza y formatos de retail.

Gastronomía, el corazón del sistema de franquicias

En Colombia, el liderazgo dentro del ecosistema de franquicias lo mantiene la gastronomía. Cerca del 40% de las franquicias del país pertenecen al sector de alimentos, seguido por segmentos como retail especializado, belleza y bienesta, servicios, educación, entre otros. En ciudades como Medellín, el crecimiento ha sido especialmente visible en restaurantes, cafés, formatos de conveniencia, salud y belleza, además de propuestas de consumo experiencial que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo. Según MarketFranquicias, en Antioquia también funcionan bien los modelos con operación clara, diferenciación de producto y posibilidad de abrir múltiples puntos. Lea más: Vélez, El Machetico y otras empresas paisas que triunfan en el negocio de franquicias

¿Cuánto cuesta invertir en una franquicia?

Uno de los aspectos que más llama la atención de los emprendedores es el capital necesario para entrar al sistema. La inversión depende del sector y del tamaño del negocio, pero en Colombia “una franquicia tradicional suele requerir entre $80 millones y $200 millones”, especialmente en categorías como comidas rápidas o retail liviano. Sin embargo, el mercado ha empezado a abrir espacio para formatos más accesibles. Las llamadas microfranquicias —como kioscos, islas comerciales, dark kitchens o servicios especializados— pueden arrancar desde los $5 millones, lo que ha ampliado la base de inversionistas. Estos modelos han ganado popularidad porque permiten probar un negocio con menor riesgo financiero.

El perfil del nuevo inversionista

El ecosistema de franquicias también ha cambiado en cuanto al perfil de quienes invierten. Antes predominaban empresarios con experiencia. Hoy el panorama es más diverso. De acuerdo con MarketFranquicias, actualmente participan empresarios que buscan diversificar negocios, profesionales que quieren independencia laboral, familias inversionistas que buscan ingresos adicionales y emprendedores primerizos atraídos por modelos de menor inversión. “Hoy el inversionista valora tres cosas: marca probada, soporte real y retorno claro de inversión. Ya no compra solo por entusiasmo; compara riesgo, respaldo y capacidad operativa”, señala Barrios. Conozca también: Así se cocinó Mi Buñuelo: del rebusque a franquicia familiar

Los retos de un sector que sigue creciendo

A pesar del crecimiento, el sector aún enfrenta desafíos importantes. Uno de ellos es la falta de una medición consolidada sobre el impacto real del modelo en la economía. Algunos análisis estiman que entre el 1,5% y el 2,5% del PIB colombiano podría estar vinculado directa o indirectamente a las franquicias, pero todavía no existe una cifra oficial. Otro reto es la profesionalización del sistema. Muchas empresas quieren expandirse bajo el modelo de franquicia sin contar con elementos clave como manuales operativos claros, planeación financiera, protección de marca y procesos estandarizados. Sin estas bases, la expansión puede volverse insostenible.

