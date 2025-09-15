Críticas y sanciones marcan regreso de la Sudamericana con los cuartos de final; Caldas visita a Independiente del Valle

Cuando aún persisten en Argentina las voces de protesta por la descalificación de Independiente, por los hechos violentos en su estadio, la Copa Sudamericana 2025 retoma esta semana su camino con la ida de los cuartos de final y la Universidad de Chile con matrícula condicional. Once Caldas, con el goleador Dayro Moreno, espera a la vez seguir sorprendiendo en la competencia.
El fallo que condenó a Independiente con la expulsión del torneo por no garantizar la seguridad en su estadio, durante la vuelta de los octavos ante la U el pasado 20 de agosto, mantiene viva la controversia en la tierra de los campeones del mundo.
“La violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final”, afirmó Independiente de Avellaneda en una carta pública dirigida al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en protesta por su descalificación.
En un video publicado el pasado lunes en sus redes sociales, donde se aprecia el plantel profesional de primera división del Rojo, el capitán y golero Rodrigo Rey advirtió que “acá perdió el fútbol”.
La feroz pelea entre aficionados argentinos y chilenos en el estadio Libertadores de América, una de las peores en los últimos años en el continente, dio la vuelta al mundo debido a su extrema brutalidad.