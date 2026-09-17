Nacional ascendió varios puestos en la Liga y se acerca al América, con dos partidos menos disputados, así va la tabla

La victoria de Atlético Nacional, como visitante 2-3, ante Internacional de Bogotá, le permitió al equipo que dirige Lucas González llegar a los 18 puntos y por ello, ascendió hasta la segunda casilla de la tabla de posiciones.

Además del debut de James Rodríguez, el cuadro paisa mostró buen juego, mucha presencia ofensiva y varias opciones cuando se va al ataque. En El Campín, donde actuó como si fuera local por el amplio número de aficionados en el estadio, los Verdolagas marcaron a través de Ian Poveda, Elías Cabrera y Juan Manuel Zapata.

Ahora, el cuadro paisa es segundo de la tabla con 18 unidades, dos menos que el América, que tiene 20, pero con dos partidos aplazados ante Junior en condición de local (se jugará el 30 de septiembre a las 8:00 de la noche) y contra Chicó, en Tunja, programado para el 17 de octubre a las 2:00 de la tarde.

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Los únicos equipos que están al día son Millonarios, que es tercero con 16 unidades, e Internacional de Bogotá, que ocupa la casilla 11 con 11 puntos ganados.

La tabla es liderada por América con 20 puntos, seguido de Nacional con 18, Millonarios y Tolima con 16. En el quinto lugar aparece el DIM con 15 puntos y dos partidos aplazados.

Bucaramanga ocupa la sexta casilla y junto a Santa Fe suman 13 unidades; mientras que Cali y Once Caldas tienen 12 puntos.

Llaneros es décimo, seguido por Internacional de Bogotá, ambos con 11 unidades. El último en la tabla es Junior, que tiene 3 puntos en siete fechas.

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Fuera de los ocho también están Águilas, Cúcuta, Fortaleza, Alianza, Chicó, Jaguares, Pereira, Pasto y Junior.

Nacional ahora se centra en preparar lo que será el duelo del domingo, en calidad de visitante, ante Llaneros en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.

La jornada arranca este viernes con el duelo entre Águilas Doradas y Pereira, en el estadio Cincuentenario, a las 4:00 de la tarde. El cuadro antioqueño ocupa la casilla 12 con 10 puntos y tiene dos partidos aplazados, mientras que el Matecaña está en el puesto 18 con solo seis puntos en siete partidos disputados. También tiene aplazados dos juegos.