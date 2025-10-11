x

Histórico: Pogacar se convirtió en el primer ciclista en ganar Giro de Lombardía por 5ª vez consecutiva; Egan, en el top-10

El prodigio esloveno Tadej Pogacar continúa dándole brillo a su exitoso palmarés al ganar la edición 119 del Giro de Lombardía, convirtiéndose en uno de los mejores clasicómanos de la historia. ¿Cómo les fue a Egan y al resto de colombianos en la prueba italiana?

  • Tadej, el rey del Giro de Lombardía: cinco títulos seguidos. FOTO X-GIRO LOMBARDÍA
Agencia AFP
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) no tiene límites y este sábado se convirtió, con su triunfo en el Giro de Lombardía, en el primer ciclista de la historia en ganar un mismo Monumento, las clásicas más importantes, por quinta vez consecutiva. El mejor corredor colombiano en la prestigiosa competencia fue Egan Bernal (Ineos) al terminar octavo.

Gran favorito a la victoria, el esloveno de 27 años atacó a 38 km de la llegada a Bérgamo y cruzó en solitario la línea de meta, con 1.48 minutos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, que como pasó recientemente en el Mundial y en el Campeonato de Europa, se tuvo que conformar con la plata, por detrás de Pogacar.

Lea: No tiene rival: Tadej Pogacar “voló” en Ruanda y es bicampeón mundial de ciclismo de ruta

Tercero fue el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3.14. Egan cruzó a 4.16.

Entre tanto, Sergio Higuita (Astana) arribó 24°, a 6.06; Éiner Rubio (Movistar), 25°, a 6.11; y Nairo Quintana (Movistar), 31°, a 7.07.

Con esta nueva victoria en Lombardía, Pogacar iguala a Fausto Coppi, vencedor en 1946, 1947, 1948, 1949 y 1954, pero se convierte en el primero en ganar un mismo Monumento cinco años consecutivos.

Es su décima victoria total en una de las cinco clásicas más importantes del calendario, a una de Roger de Vlaeminck y a nueve del récord de Eddy Merckx en la clasificación historíca.

Si las comparaciones entre campeones de épocas diferentes son complicadas, Pogacar probablemente acaba de firmar la mejor campaña de Clásicas de todos los tiempos con tres victorias (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Lombardía), un segundo lugar en la París-Roubaix y un tercer lugar en la Milán-San Remo.

Se convierte en el primer corredor de la historia en subir al podio de los cinco Monumentos en una misma temporada y, antes, solo Merckx había ganado tres en un año.

Si añadimos su cuarta victoria en el Tour de Francia y su segundo título de campeón del Mundo a finales de septiembre en Kigali y de Europa la semana pasada en Francia, el líder de UAE refuerza su candidatura al título de mejor corredor de todos los tiempos, aunque haya ganado un poco menos que el año pasado (20 victorias contra 25 en 2024).

Gran trabajo del UAE

Este sábado dominó la carrera como se esperaba en el Passo di Ganda, una subida larga de nueve kilómetros, tras un gran trabajo de sus compañeros Pavel Sivakov, Rafal Majka, en su última carrera y a quien Pogacar dio una palmada en el hombro para agradecerle todos estos años de servicio, y finalmente Jay Vine.

El rodillo de UAE puso a todo el pelotón en apuros y solo quedaban seis ciclistas (Pogacar, Vine, Del Toro, Evenepoel, Storer y Seixas) cuando el campeón del mundo desató sus superpoderes.

Dejó a todos atrás y, en menos de dos kilómetros, alcanzó a Quinn Simmons, quien se había lanzado en una larga escapada tras distanciarse de la fuga inicial. El estadounidense se aferró a su rueda durante unas decenas de metros antes de rendirse y terminar cuarto. Pogacar V de Lombardía de nuevo levantó los brazos en Bérgamo.

Con su quinto triunfo consecutivo en el Giro de Lombardía, el ciclista esloveno Tadej Pogacar alcanzó este sábado las 10 victorias en los Monumentos, las clásicas de un día más importantes del calendario, y a sus 27 años se coloca ya en el podio de los ciclistas con más victorias en estas carreras de un día.

Pogacar está ya a una sola victoria de igualar al belga Roger de Vlaemick, segundo en esta clasificación, aunque aún está lejos del líder, el legendario Eddy Merckx, que logró 19 triunfos en los años 1960 y 1970.

El esloveno es junto con el neerlandés Mathieu van der Poel (que suma 8) los únicos ciclistas en actividad que aparecen en esta clasificación.

El ‘Caníbal’ belga ganó los cinco monumentos: Milan-San Remo, Tour des Flandes, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y Giro de Lombardía.

A Pogacar le falta ganar aún la Milán-San Remo (fue tercero en 2025) y la París-Roubaix (segundo en la última edición tras Van der Poel). El esloveno ya tiene grandes objetivos para motivarse en 2026.

Estos son los mejores clasicómanos de la historia

1. Eddy Merckx (BEL): 19, de 1966 a 1976 (7 Milán-San Remo, 5 Lieja-Bastoña-Lieja, 3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes, 2 Giro de Lombardía)

2. Roger de Vlaeminck (BEL): 11, de 1970 a 1979 (3 Milán-San Remo, 4 París-Roubaix, 2 Giro Lombardía, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Tour de Flandes)

3. Tadej Pogacar (SLO, 27 años): 10, desde 2021 (5 Giro de Lombardía, 2 Tour de Flandes, 3 Lieja-Bastoña-Lieja)

4. Sean Kelly (IRL): 9, de 1983 a 1992 (3 Giro de Lombardía, 2 Milán-San Remo, 2 París-Roubaix, 2 Lieja-Bastoña-Lieja).

+. Fausto Coppi (ITA): 9, de 1946 a 1954 (5 Giro de Lombardía 3 Milan-San Remo, 1 París-Roubaix).

+. Costante Girardengo (ITA): 9, de 1918 a 1928 (6 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía).

7. Mathieu van der Poel (NED, 30 años): 8, desde 2020 (3 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 2 Milán-San Remo)

+. Rick Van Looy (BEL): 8, de 1958 a 1965 (3 París-Roubaix, 2 Tour de Flandes, 1 Milán-San Remo, 1 Lieja-Bastoña-Lieja, 1 Giro de Lombardía).

9. Fabian Cancellara (SUI): 7, de 2006 a 2014 (3 Tour de Flandes, 3 París-Roubaix, 1 Milán-San Remo).

+. Tom Boonen (BEL): 7, de 2004 a 2012 (4 París-Roubaix, 3 Tour de Flandes).

+. Gino Bartali (ITA): 7, de 1936 a 1950 (4 Milán-San Remo, 3 Giro de Lombardía).

