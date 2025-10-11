Histórico: Pogacar se convirtió en el primer ciclista en ganar Giro de Lombardía por 5ª vez consecutiva; Egan, en el top-10

El esloveno Tadej Pogacar (UAE) no tiene límites y este sábado se convirtió, con su triunfo en el Giro de Lombardía, en el primer ciclista de la historia en ganar un mismo Monumento, las clásicas más importantes, por quinta vez consecutiva. El mejor corredor colombiano en la prestigiosa competencia fue Egan Bernal (Ineos) al terminar octavo.

Gran favorito a la victoria, el esloveno de 27 años atacó a 38 km de la llegada a Bérgamo y cruzó en solitario la línea de meta, con 1.48 minutos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel, que como pasó recientemente en el Mundial y en el Campeonato de Europa, se tuvo que conformar con la plata, por detrás de Pogacar.

Lea: No tiene rival: Tadej Pogacar “voló” en Ruanda y es bicampeón mundial de ciclismo de ruta

Tercero fue el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), a 3.14. Egan cruzó a 4.16.

Entre tanto, Sergio Higuita (Astana) arribó 24°, a 6.06; Éiner Rubio (Movistar), 25°, a 6.11; y Nairo Quintana (Movistar), 31°, a 7.07.

Con esta nueva victoria en Lombardía, Pogacar iguala a Fausto Coppi, vencedor en 1946, 1947, 1948, 1949 y 1954, pero se convierte en el primero en ganar un mismo Monumento cinco años consecutivos.

Es su décima victoria total en una de las cinco clásicas más importantes del calendario, a una de Roger de Vlaeminck y a nueve del récord de Eddy Merckx en la clasificación historíca.

Si las comparaciones entre campeones de épocas diferentes son complicadas, Pogacar probablemente acaba de firmar la mejor campaña de Clásicas de todos los tiempos con tres victorias (Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, Tour de Lombardía), un segundo lugar en la París-Roubaix y un tercer lugar en la Milán-San Remo.

Se convierte en el primer corredor de la historia en subir al podio de los cinco Monumentos en una misma temporada y, antes, solo Merckx había ganado tres en un año.

Si añadimos su cuarta victoria en el Tour de Francia y su segundo título de campeón del Mundo a finales de septiembre en Kigali y de Europa la semana pasada en Francia, el líder de UAE refuerza su candidatura al título de mejor corredor de todos los tiempos, aunque haya ganado un poco menos que el año pasado (20 victorias contra 25 en 2024).