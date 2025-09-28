x

No tiene rival: Tadej Pogacar “voló” en Ruanda y es bicampeón mundial de ciclismo de ruta

El pedalista se impuso en el recorrido de 267,5 kilómetros en el que el belga Remco Evenpoel terminó segundo.

  • El ciclista esloveno Tadej Pogacar se impuso en la prueba de fondo del Mundial de Ciclismo que se realiza en Ruanda. FOTO: TOMADA DEL X DE @UCI_cycling
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 11 minutos
No tiene rival. Es mucho más que el resto de los ciclistas y lo sabe. Pero eso no le da soberbia. Por el contrario, parece ser la gasolina que lo impulsa a competir como nadie, contra él mismo, para coleccionar fotos levantando los brazos y celebrar su costumbre de ganar y ganar...

En Kigali, Ruanda, frente a cientos de personas de ese país que a mediados de los 90 fue noticia mundial cuando la etnia Tutsi, amparada por el gobierno de Juvénal Habyarimana, intentó exterminar a la población hutu en uno de los intentos de genocidio más grandes del siglo pasado, Tadej Pogacar volvió a ser campeón mundial de ciclismo de ruta.

Noticia en desarrollo...

