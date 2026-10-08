Mujeres de Bello podrán participar en taller gratuito de defensa personal para prevenir violencias

Las mujeres de Bello tendrán un espacio para aprender herramientas de defensa personal y prevención de situaciones de riesgo. La Alcaldía de Bello realizará el próximo martes 13 de octubre un taller gratuito dirigido a 50 participantes, en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Tulio Ospina.

La jornada se desarrollará entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana y estará orientada por el profesional Luis Fernando Villa, profesor de Taekwondo y con experiencia en clases de este tipo.

De acuerdo con la administración municipal, el objetivo es brindar herramientas prácticas de prevención, autoprotección y respuesta ante posibles situaciones de riesgo asociadas a las violencias basadas en género.

Entérese: Policía dará entrenamiento gratuito en artes marciales en Medellín para prevenir violencias contra las mujeres

Durante las dos horas de actividad, las participantes podrán fortalecer conocimientos para identificar situaciones de peligro, mejorar su capacidad de reacción y promover prácticas de autocuidado.

La Alcaldía aclaró que el taller tendrá un enfoque preventivo y formativo. Es decir, la defensa personal será presentada como una herramienta complementaria dentro de las acciones institucionales para prevenir las violencias contra las mujeres.

Hace un año, se realizó también este mismo taller en el Coliseo del Polideportivo Tulio Ospina, y en años anteriores también han brindado cursos gratuitos similares de autoprotección y autodefensa con un enfoque especial para las mujeres.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

La actividad hace parte de las estrategias de la Secretaría de las Mujeres de Bello para promover entornos seguros, el conocimiento de los derechos y el acceso a las alternativas institucionales de orientación y atención.

El cupo para la jornada será limitado a 50 mujeres. Las interesadas deberán realizar previamente su inscripción a través de este enlace dispuesto por la Alcaldía.

La administración municipal recomienda a quienes participen asistir con ropa cómoda y llevar hidratación.

Con esta iniciativa, la Secretaría de las Mujeres busca acercar herramientas de prevención y autocuidado a las habitantes de Bello y fortalecer espacios de formación que contribuyan a su autonomía y al derecho a vivir libres de violencias.

Lea más: ¿Deben las mujeres pensionarse a la misma edad que los hombres en Colombia? Esto dicen los expertos