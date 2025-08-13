Recaudo de la tasa de seguridad en Antioquia no alcanzó ni la mitad de la meta parcial ¿Qué va a pasar entonces con la inversión?

El recaudo de la tasa de seguridad que comenzó a cobrarse en mayo para los estratos 4, 5 y 6, así como a los sectores industriales y comercios del departamento se está complicando.

La primera ronda de cobros, que repartió facturas por un valor de $45.617 millones, apenas recaudó $19.354 millones. Esto significa menos del 42% que debió recaudar la Gobernación a través de este impuesto creado por el gobierno de Andrés Julián Rendón y avalado por la Asamblea Departamental.

Aunque el gobernador Rendón ha señalado que “va bien” no obstante algunas dificultades, los resultados muestran otra cosa. Ni los incentivos ni las campañas en las que el gobierno departamental ha querido mostrar en qué se invertirá ese impuesto ha servido para que la ciudadanía adopte una posición más receptiva frente al cobro. Según datos publicados por Caracol Radio, solo se entregaron $678 millones en descuentos, repartidos principalmente en sectores industriales ($372 millones) y comercios ($175 millones).

Lea: ¿Por qué Envigado se llevó una tajada tan grande para arreglo de escenarios deportivos con plata de la tasa de seguridad?

Entre los tropiezos que ha encontrado la Gobernación para ser más eficiente en el recaudo están las dificultades técnicas y logísticas para realizar la facturación y llegar a la ciudadanía. Por ejemplo, el gobierno departamental señaló inconsistencias en más de 100.000 registros suministrados por empresas de servicios públicos, lo que habría causado un desfase de más de seis meses en los ciclos de cobro.

La meta contemplada para los tres ciclos de recaudo que debían hacerse este año, con agosto como segunda etapa y noviembre como cierre de ese periodo de recaudo, era de $160.000 millones. De manera que a falta de poco más de cuatro meses para finalizar el año, la meta apenas va en el 12% de ese monto.

La Gobernación está esperando revertir ese rezago con el segundo ciclo de facturación que será enviada a los contribuyentes el próximo 20 de agosto. En total, esa facturación debería recaudar $100.000 millones.

Hay dos elementos claves en la discusión. Por un lado, la Gobernación ya entregó este año 49 camionetas 4,4 a la fuerza pública, tanto policía como ejército, y además anunció 200 motocicletas y botes para la Armada Nacional.