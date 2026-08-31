Tasa de usura baja por primera vez en 2026, queda en 29,24% para septiembre

La Superintendencia Financiera certificó en 29,24% la tasa de usura que regirá en septiembre, lo que supone una reducción de 0,42 puntos porcentuales frente al 29,66% vigente en agosto.
Se trata de la primera caída de este indicador en lo corrido de 2026, después de varios meses de aumentos y de permanecer estable en julio. La nueva tasa fija el techo máximo que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos de consumo y ordinario.
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Con esto, la temporada de los meses con “bre” comienza con una leve reducción en el techo máximo que pueden cobrar las entidades financieras por los créditos de consumo y ordinario. La disminución podría traducirse en un menor costo para los consumidores que financien sus compras con tarjeta de crédito, especialmente en las entidades que manejan tasas cercanas al límite.