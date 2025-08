“Morirse no es fácil”: la muerte asistida de la profesora colombiana Tatiana Andia en la portada del New York Times

Ese día, como documentó The New York Times , no reveló cuándo moriría, pero ya anticipaba lo que iba a pasar.

No quería vivir más allá del punto en el que perdiera su autonomía o claridad mental. Y sobre todo, no quería ser sometida a procedimientos inútiles o tratamientos millonarios que, según ella misma, pondrían una carga injusta sobre el sistema de salud que tanto había defendido.

“Una persona puede morir de una manera digna”, dijo en televisión. Rechazó quimioterapia, cirugías cerebrales y tratamientos que, aunque costosos, ofrecían apenas un 25% de probabilidad de extender su vida.

“No quiero que nadie decida por mí cuándo morir”, repetía. Por eso se resistió a que la EPS asignara la hora y el lugar. Quería morir en casa, con su música, sus gatos y sus flores.

Fue así que el 26 de febrero de 2025, rodeada de su esposo, su padre, sus hermanos y un gato acurrucado en su cuello, Tatiana murió en su cama.

Su hermano Boris le cantó canciones de la infancia, y Tatiana, con la voz apenas audible, lo acompañó en un dúo frágil y tembloroso.

Su padre la abrazó por última vez antes de salir de la habitación. Su esposo, Andrés, se recostó a su lado y la envolvió entre sus brazos. La doctora Paula Gómez insertó con cuidado una línea intravenosa en su antebrazo: primero administró un sedante, luego el medicamento que, suavemente, detendría su corazón.

“Morirse no es fácil, aunque sea un proceso natural que nos espera a todos. Yo misma sobre simplifiqué la eutanasia. Pero no es tan fácil, no es solo un trámite. Como muchos otros derechos fundamentales es bueno y da tranquilidad que exista en el papel, pero ejercerlo en la práctica es otra historia. Y no es por ninguna barrera administrativa, sino por las barreras culturales y sociales”, escribió Tatiana Andia en su última columna de opinión.