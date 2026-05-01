¿Quiénes son los técnicos que dirigieron en Catar 2022 que tendrán una nueva oportunidad en Norteamérica 2026?

El mundo de los directores técnicos es diferente al de los futbolistas. Un entrenador puede estar mucho tiempo sin dirigir por distintas razones: mal rendimiento en los últimos equipos en los que estuvo a cargo, un estilo de juego poco acorde con el fútbol actual o, simplemente, la ausencia de un proyecto que llene sus expectativas por parte de sus pretendientes. También es cierto que es uno de los trabajos más complicados de mantener, quizá el más difícil en el fútbol. El técnico se sostiene en el cargo por sus resultados, la relación con el plantel y los dirigentes, y por los objetivos cumplidos. Por esa razón, ser entrenador mundialista durante dos citas seguidas no es fácil. Para 2026, solamente ocho estrategas que estuvieron en Catar 2022 repetirán la experiencia.

El argentino tuvo una buena carrera como futbolista, pero no tan destacada como su trayectoria al mando de la Albiceleste. Scaloni, asistente de Jorge Sampaoli que pasó a ser técnico interino en 2018 y luego le devolvió la gloria a su país, tiene un estilo de juego propositivo que puede cambiar según el rival. Construyó un equipo sólido y potenció a su máxima figura, Lionel Messi. Ganó la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial 2022. Ha dirigido a Argentina en 92 encuentros: 69 victorias, 14 empates y 9 derrotas.

Didier Deschamps, histórico mediocampista francés, fue campeón del mundo como capitán en 1998 con su país. Dirige a la selección de Francia desde 2012, siendo el proceso más largo entre los técnicos del Mundial 2026. Deschamps ha dirigido en tres mundiales (2014, 2018 y 2022), y Norteamérica será su cuarta experiencia. Con un estilo de juego directo, priorizando el físico y las transiciones rápidas, alcanzó la gloria en 2018 al ganar la Copa Mundial de la FIFA en Rusia; además, llegó a la final en 2022, que perdió ante Argentina. El galo suma 177 partidos con Francia: 115 victorias, 32 empates y 30 derrotas.

Nacido en la extinta Yugoslavia, el entrenador cuenta con doble nacionalidad bosnio-croata. Tuvo pasos previos en destinos como Albania y Arabia Saudita antes de llegar al puesto de seleccionador croata en 2017. Asumió en octubre de ese año y, nueve meses después, en el Mundial de Rusia 2018, firmó la mejor actuación de Croacia al llegar a la final con una generación dorada liderada por Luka Modrić e Ivan Rakitić. Dalić suma 105 partidos al frente del combinado croata, con un balance de 59 triunfos, 20 empates y 26 derrotas. Su estilo se basa en el equilibrio: mantener la pelota cuando la tiene y conservar el orden sin ella.

El técnico japonés Hajime Moriyasu fue uno de los futbolistas pioneros de la primera liga profesional en Japón en 1992. Vivió como jugador y formador todo el proceso de incorporación del fútbol a la cultura nipona. Asumió en 2017 como entrenador de la selección absoluta, a la que ha dirigido en 103 partidos: 72 victorias, 13 empates y 18 derrotas. Moriyasu consiguió dos triunfos históricos en el Mundial de Catar 2022, ambos por 2-1 frente a España y Alemania. Su juego se basa en el orden táctico, con jugadores disciplinados y atacantes ágiles.

Un país con una tradición futbolística moderada como Suiza ha contado con buenas generaciones de jugadores en los últimos años. Yakin ha sido el encargado de liderar a la selección helvética para competir de buena manera, como lo hizo en 2022 al superar la fase de grupos. Lleva 57 partidos como seleccionador suizo, con 24 victorias, 19 empates y 14 derrotas. El éxito de su equipo se basa en la solidez defensiva y en la explotación de las individualidades.

Roberto Martínez llevó a la selección de Bélgica a su mejor versión (puesto número 1 en el ranking FIFA), pero fracasó en Catar 2022 al quedar eliminado en fase de grupos. Cuatro años después busca revancha con Portugal. El español, ahora al mando del equipo luso, aspira a dejar huella en la historia del fútbol portugués. Además, ha manifestado su admiración por Cristiano Ronaldo: “es único”, ha dicho. Martínez lleva 28 partidos dirigiendo a esta selección, con 18 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Su estilo es asociativo, con buen trato del balón y posesiones largas.

Gran delantero en su etapa como jugador, trasladó ese espíritu ofensivo a su Australia en Catar 2022, donde realizó un destacado papel al llegar a octavos de final, cayendo ante Argentina. En 2025 asumió como técnico de Irak y logró lo impensado: clasificar a los iraquíes a su segunda Copa del Mundo 40 años después. El entrenador eliminó a Bolivia en el repechaje y dejó una frase muy representativa: “estoy preparado para enfrentar a Mbappé y Haaland”, afirmó tras clasificar al grupo donde están Francia y Noruega. Su estilo se caracteriza por un juego directo, intenso y combativo. Con Irak suma 13 partidos: 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas.