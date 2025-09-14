Atención: Temblor de magnitud 5.1 sacudió Antioquia en la madrugada de este domingo

Un fuerte temblor despertó a Antioquia en la madrugada de este domingo, 14 de septiembre. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país, se reportó el movimiento de magnitud 5.1 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de Uramita a las 2:08 de esta mañana.

Su profundidad fue superficial, a menos de 30 kilómetros, una característica que, aunque lo hace perceptible en un área amplia, a menudo disminuye la probabilidad de daños significativos.

Sin embargo, ese mismo municipio había registrado otros dos movimientos telúricos minutos antes. Uno de magnitud 2.6, a la 1:38, y otro de 2.5 a la 1:50 de la madrugada.