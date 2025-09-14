x

Atención: Temblor de magnitud 5.1 sacudió Antioquia en la madrugada de este domingo

El epicentro del sismo fue el municipio de Uramita.

Un fuerte temblor despertó a Antioquia en la madrugada de este domingo, 14 de septiembre. Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la entidad encargada de monitorear la actividad sísmica en el país, se reportó el movimiento de magnitud 5.1 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de Uramita a las 2:08 de esta mañana.

Su profundidad fue superficial, a menos de 30 kilómetros, una característica que, aunque lo hace perceptible en un área amplia, a menudo disminuye la probabilidad de daños significativos.

Sin embargo, ese mismo municipio había registrado otros dos movimientos telúricos minutos antes. Uno de magnitud 2.6, a la 1:38, y otro de 2.5 a la 1:50 de la madrugada.

Aunque no hay por el momento reportes de heridos o grandes daños, el sismo se sintió con fuerza en toda la ciudad de Medellín. También hay registros en Frontino y Cañasgordas, municipios cercanos al epicentro.

Utilidad para la vida