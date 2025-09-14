“Si tuviéramos mar ya tendríamos alerta de tsunami en Medellín”: así reaccionaron las redes a los temblores de esta madrugada

El país amaneció sacudido —literalmente— este 14 de septiembre, después de que un temblor de magnitud 5.1 con epicentro en Uramita, Antioquia, se sintiera en varias regiones. El movimiento, que ocurrió a las 2:12 de la madrugada, despertó a miles de personas en Medellín, el Valle de Aburrá y hasta en ciudades como Bogotá, Cali y Bucaramanga.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que no fue un único episodio: minutos antes ya se habían registrado dos sismos menores, de magnitud 2.5 y 2.3, y después del de 5.1, otro más de 3.4 en la misma zona. En total, fue una madrugada sísmica que tuvo más de un colombiano con el corazón acelerado.

Pero como suele ocurrir en este país, del susto se pasó rápidamente a la risa. Apenas las redes sociales confirmaron que no hubo emergencias graves, comenzaron a llenarse de memes, chistes y mensajes creativos sobre lo ocurrido. Los usuarios aprovecharon la hora del sismo para bromear con la idea de que “el temblor fue el nuevo despertador de los domingos”, o con frases como “¿Quién necesita alarma cuando la naturaleza se encarga?”.