Inflación disparó el precio del pollo asado un 7,35%: Medellín, con el alza más alta

Este viernes, 6 de marzo, se conocerá el dato de inflación para el segundo mes del año, y la presión del alza de 23,7% al salario mínimo y de los alimentos ya empezó a sentirse en los asaderos.
El Índice del Pollo Asado, IPA, reveló que el precio del plato subió 7,3% el último año y solo entre enero y febrero creció 8,3%.
Las ciudades con el pollo asado más caro fueron Medellín, con $52.660; Bogotá, con $49.130; y Cartagena, con $48.750. En contraste, los precios más bajos se registraron en Tunja, Villavicencio y Cúcuta, con $35.620, $41.300 y $43.856, respectivamente.
El alza en el precio de uno de los platillos más consumidos por los colombianos ya se venía anticipando en el IPC de enero, que se situó en 5,35%. Este indicador mostró que los sectores de restaurantes y alimentos, y bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron a su variación mensual, con 0,33 y 0,31 puntos porcentuales, respectivamente.
Sobre las razones que motivaron estos repuntes, Nicolás Cruz Walteros, analista experto de economía local de Corficolombiana, explicó que, aunque el precio del pollo como alimento para consumo en el hogar mostró una disminución en febrero, de acuerdo con cifras del Dane, el pollo asado hace parte de las comidas fuera del hogar, cuyo comportamiento responde más a la estructura de costos del sector servicios que al precio del insumo primario.
Le puede interesar: Colombia es el cuarto país con mayor inflación en América Latina