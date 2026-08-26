Temperatura del mar habría alcanzado su punto más alto en 125.000 años, según estimaciones; hay alarma en la comunidad científica

El mundo está en alerta ante la última revelación del Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea quien en medio de sus mediciones encontró que en pleno agosto de 2026 se superó el récord de la temperatura más alta del mar desde que se puede medir este dato.

El récord fue superado específicamente el 21 y 22 de agosto de este año, cuando la superficie del mar tuvo una temperatura de 21,104 °C, siendo esto más alto que el valor de 21,09 °C, registrado el 1 de marzo de 2024.

Comparando el valor históricamente, si se mira con lo ocurrido con los agostos de años atrás, la temperatura más alta en las aguas fue en 2023 de 20,98 °C, además de que lo ocurrido en este 2026 estuvo 0,67 °C por encima de la media diaria de referencia entre 1991 hasta el 2020.

Sin embargo, lo más alarmante para los científicos es que dicha temperatura corresponde a la región extrapolar, es decir, aquellas zonas fuera de las regiones polares del Ártico y la Antártida. Otra preocupación es la fecha, ya que debido a que es el hemisferio sur el que alberga la mayor proporción de masa oceánica del planeta, los picos anuales de temperatura marina suelen presentarse en marzo o abril, al final del verano austral, por lo que batir el récord absoluto en agosto (pleno invierno austral) demuestra un calentamiento sumamente inusual y persistente.

Para llegar a este dato, se midió la temperatura a unos 10 metros de profundidad combinando boyas, barcos y observaciones satelitales. En esta misma fecha, pero de 1979, según registros históricos, el promedio de las aguas era de 20,15 °C, casi un grado menos.