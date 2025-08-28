En septiembre se estrena la Temporada Cultural Medellín, un evento sin precedentes en la ciudad

Uno de los grandes regalos de Medellín en su cumpleaños 350 será el estreno de la Temporada Cultural Medellín, un evento que reunirá a más de 1.000 artistas en 50 escenarios simultáneos por toda la ciudad.

Le puede interesar: Líderes de El Santuario están preocupados por el debilitamiento de procesos culturales

La Temporada Cultural Medellín, que este año lleva por nombre El amor de mis amores, se celebrará entre el 25 de septiembre y el 5 de octubre. Esta será la primera edición. El evento busca consolidarse como uno de los grandes eventos de ciudad como lo son la Fiesta del Libro y la Feria de Las Flores.

Detrás de todo esto está La Promotora Cultural, el primer fondo privado en Colombia con destinación específica para la cultura, una incubación de Proantioquia. Creada en 2020, en plena pandemia, con el respaldo de Grupo Sura, Fundación Sofía Pérez de Soto, Fraternidad Medellín, Bancolombia, La Promotora quiere impulsar la sostenibilidad de las organizaciones culturales y promover la cultura como motor de desarrollo regional.

La Temporada Cultural Medellín es el resultado del trabajo de estos cinco años de que lleva la Promotora.

“Esta Temporada es una expresión colectiva de afecto por la ciudad y a su vez una manifestación de afecto de la ciudad hacia su sector cultural. Es una iniciativa de la Promotora en alianza con las organizaciones culturales de Medellín y Antioquia, y sus aliados públicos y privados. El propósito es potenciar el ecosistema cultural entre propios y visitantes. Esta temporada está creada primero para el local: queremos que la gente vuelva a interesarse por la oferta cultural y por las organizaciones culturales de la ciudad”, dijo Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural, en el evento de lanzamiento.