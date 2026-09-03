Embajador chino defiende a Temu y Shein: “denigrar ese modelo no es señal de madurez cognitiva”

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang, respondió a las recientes críticas del sector exportador a las plataformas de Shein y Temu, empresas chinas. El diplomático brindó las declaraciones en medio de los llamados de atención que hizo la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) a las autoridades colombianas para ejercer controles a estas plataformas de comercio electrónico. Le puede gustar: “Colombia necesita un plan agroexportador de cara a China”: presidente de Analdex Para el embajador, la expansión de dichas plataformas obedece a las reglas del libre mercado. No obstante, el argumento de los empresarios colombianos es que hay una competencia desleal por parte de esas compañías chinas.

El embajador de China en Colombia, Zhu Jingyang. FOTO CORTESÍA

Embajador de China defiende a Temu y Shein

El diplomático defendió abiertamente a Temu y Shein: “Denigrar estos modelos en vez de investigar por qué han sido tan exitosos no es señal de madurez cognitiva”. Agregó: “Para cualquier empresario que quiere expandir sus negocios, pues debe aprender de sus competidores y adoptar, en lo posible, y copiar el éxito en vez de desvirtuarlo”.

Reconoció que esos modelos de comercio pueden tener inconvenientes y ventajas para los diversos actores del comercio exterior y del mercado. ”También es un desafío para los diversos gobiernos como reguladores de las normas mercado y también un gran desafío para con los competidores”, dijo.

Analdex pide controlar a Temu y Shein