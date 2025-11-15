Colombia se despidió de los Play Offs de la Billie Jean King Cup con una caída ante Croacia

El equipo femenino de tenis de Colombia, que disputa la Billie Jean King Cup terminó en 2025 sin lograr la victoria en una de las series disputadas. Ante Croacia las dirigidas por Alejandro González querían cerrar el año con un triunfo, pero al final cayeron 2-1 tras los duelos disputados este sábado. El único triunfo de Colombia en su paso por los Play Offs en Croacia fue lograda por Camila Osorio, quien este sábado venció con parciales de 6-1 y 6-3 a Antonia Ruzic. Los demás compromisos (3 ante República Checa y 2 más ante Croacia) fueron derrotas para las nacionales tanto en sencillos como en dobles.

La jornada del sábado no arrancó bien para las colombianas, lastimosamente, Yuliana Lizarazo quien fue la primera en entrar en acción ante las croatas, se midió ante Petra Marzinco con la que perdió por parciales de 6-3 y 6-0 en hora y 12 minutos de juego. Luego, el turno fue para Camila Osorio quien respondiendo a su favoritismo ganó ante Antonia Ruzic con parciales de 6-1 y 6-3, para igualar las acciones 1-1.