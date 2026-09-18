Alcalde de Amagá, Antioquia, le regaló una cartilla ‘Nacho Lee’ a concejal en pleno debate: “por descontextualizado”

El debate sobre el proyecto de adquisición de un predio para la construcción de una terminal de transporte de Amagá suscitó una particular molestia en el recito del Concejo de ese municipio del suroeste antioqueño.
En medio de la intervención para defender la iniciativa, el alcalde Wilser Molina señaló a un concejal de supuestamente desinformar sobre el proceso y le regaló un libro de Nacho Lee, cartilla que desde hace más de cuatro décadas se imparte en algunas instituciones educativas como material de apoyo para aprender a escribir y leer.
En video: Momento en el que el alcalde le regala el libro al concejal