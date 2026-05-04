Cameron Díaz anunció que tuvo a su tercer hijo con Benji Madden, a los 53 años

Cameron Díaz, famosa actriz de películas como La Máscara, anunció que tuvo su tercer hijo con el músico Benji Madden, de 47 años, a quien llamaron Nautas Madden. La pareja, que se casó en 2015, confirmó la noticia a través de Instagram en donde también compartieron algunos dibujos y un barco alusivo al nombre del bebé.
En la descripción mencionaron que están felices por la llegada del nuevo integrante a la familia: “Cameron y yo estamos muy felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos al anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden”, escribió Benji en su post.
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“¡Bienvenido al mundo, hijo! Amamos la vida con nuestra familia; nuestros hijos están sanos y felices, ¡y estamos muy agradecidos! ¡Lo estamos pasando de maravilla! Les enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden”, agregó.