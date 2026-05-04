MET Gala 2026: temática, anfitriones y cómo ver la transmisión de uno de los eventos más importantes de la moda

Para los amantes de la moda, el primer lunes de mayo es una de las noches más importantes del año: es el día de la MET Gala, también conocida como la Gala del MET, los Óscar de la moda y algunos hasta la han comparado con el Super Bowl para que aquellos que poco saben de la industria comprendan su magnitud. Lo primero que hay que saber es que la MET Gala es una gala que se realiza para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, uno de los más importantes del mundo. Lea: Met Gala 2026: el significado del nuevo tema “Costume Art” En 1937 fue creado el Museum of Costume Art con el propósito de conservar, investigar, restaurar y exhibir una extensa colección de prendas y accesorios de diferentes momentos de la historia. Después, en 1946, esta entidad pasó a ser parte del MET y a llamarse Instituto del Traje, y también fue en ese entonces que se decidió que su financiación debería quedar a cargo de los miembros de la industria de la moda. Para conseguir fondos –que, por cierto, en 2025 rompieron récord al recoger 31 millones de dólares, la mayor cifra en casi ocho décadas de historia–, dos años después se realizó la primera gala: en el sesenta comenzó a festejarse en el museo y fue hace 20 años que empezó a hacerse el primer lunes de mayo de cada año.

¿Cuál es la temática de la exposición y de vestuario de la Met Gala 2026?

Entonces, lo que ocurre cada año es que, además de la alfombra roja –el momento más esperado por algunos y del que se viralizan las fotos de los “looks” de los famosos–, uno de los ejes centrales de la gala es la exposición temática que da sentido a la celebración.

La de este año cuenta con varias novedades. La primera es que la exposición será Custome Art, la cual “explora cómo se ha representado el cuerpo vestido a lo largo de la amplia colección del museo, combinando prendas con obras de arte para revelar la relación esencial entre la ropa y el cuerpo”, como explica el MET. En esta muestra se pondrá en evidencia la relación entre piezas del Instituto y objetos de otras áreas del museo, al igual que se reflejará el “arte del traje” desde diferentes tipos de cuerpos. Por otra parte, el código de vestuario es “La moda es arte”, que, como cada año, queda abierto a la interpretación de las celebridades, pero quizá, aún más, a la de los estilistas. Una pista para entender hacia dónde podría ir la temática la ofrece Vanessa Friedman, principal crítica de moda de The New York Times. Ella menciona, por ejemplo, los vestidos de Yves Saint Laurent inspirados en la obra de Piet Mondrian en su colección otoño-invierno de 1965, o la colección de alta costura de John Galliano para Dior en 2007, que incluía referencias a Pablo Picasso, Francisco de Goya y Jean Cocteau.

Este es el uno de los vestidos de Saint Lauren inspirados en Mondrian. FOTO: Museo Yves Saint Laurent.

Y la otra novedad clave es que este año la exposición estrenará ubicación. Las Galerías Condé M. Nast, que antes eran la tienda de regalos del museo y cuentan con 1.000 metros cuadrados, serán el nuevo espacio donde se realizará la muestra. Antes, el Instituto se ubicaba en el sótano del The Metropolitan Museum of Art y, para llevar a cabo la exposición de la gala, debía solicitar en préstamo una sala de exhibiciones temporales.

¿Quiénes son los anfitriones e invitados a la MET Gala 2026?

La gala cambia de anfitriones cada año. En esta ocasión, Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour serán quienes ocupen este rol. Además, hay un comité de anfitriones adicional que está encabezado por Antonny Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, y por la actriz Zoë Kravitz. Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, LISA, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A’ja Wilson y Yseult también hacen parte de ese comité y, por ende, se espera que asistan a la MET Gala.

Hay dos invitados cuya presencia causará revuelo. Este año, el magnate tecnológico, Jeff Bezos, y su esposa, Lauren Sánchez, son los principales financiadores de la exposición y presidentes honorarios del evento. La polémica, por un lado, se debe a los reclamos que comenzaron a hacer organizaciones sociales cuando se conoció que la pareja había donado una importante suma de dinero para el evento. Se pegaron carteles alrededor del MET que dicen que la gala será posible “gracias a la explotación de los trabajadores” de Amazon. Y también porque muchos han visto esto como un motivo para subirle el volumen a los rumores de que Bezos podría estar interesado en comprar Vogue, publicación que dirige Wintour, anfitriona de la gala.

¿Cómo ver la transmisión en vivo de la MET Gala 2026?