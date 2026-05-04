MET Gala 2026: temática, anfitriones y cómo ver la transmisión de uno de los eventos más importantes de la moda

Para los amantes de la moda, el primer lunes de mayo es una de las noches más importantes del año: es el día de la MET Gala, también conocida como la Gala del MET, los Óscar de la moda y algunos hasta la han comparado con el Super Bowl para que aquellos que poco saben de la industria comprendan su magnitud.
Lo primero que hay que saber es que la MET Gala es una gala que se realiza para recaudar fondos para el Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York, uno de los más importantes del mundo.
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En 1937 fue creado el Museum of Costume Art con el propósito de conservar, investigar, restaurar y exhibir una extensa colección de prendas y accesorios de diferentes momentos de la historia. Después, en 1946, esta entidad pasó a ser parte del MET y a llamarse Instituto del Traje, y también fue en ese entonces que se decidió que su financiación debería quedar a cargo de los miembros de la industria de la moda.
Para conseguir fondos –que, por cierto, en 2025 rompieron récord al recoger 31 millones de dólares, la mayor cifra en casi ocho décadas de historia–, dos años después se realizó la primera gala: en el sesenta comenzó a festejarse en el museo y fue hace 20 años que empezó a hacerse el primer lunes de mayo de cada año.