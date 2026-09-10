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Las historias que las cifras no cuentan a un mes del terremoto

Cali se detuvo a las 7:34 de la mañana para recordar a los 331 muertos. Campanas, rosas blancas, globos y nombres pronunciados uno a uno marcaron el homenaje un mes después de la tragedia.

  • Familiares de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 participan en una ceremonia en honor a los fallecidos, un mes después de la tragedia, en la iglesia María Inmaculada, cerca de las Torres del Limonar, en Cali. Foto: AFP
    Familiares de las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 participan en una ceremonia en honor a los fallecidos, un mes después de la tragedia, en la iglesia María Inmaculada, cerca de las Torres del Limonar, en Cali. Foto: AFP
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 59 minutos
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Cali volvió a detenerse el jueves 10 de septiembre a las 7:34 de la mañana, esta vez para recordar. La capital del Valle rindió homenaje a las más de 100 víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. En la parroquia María Inmaculada, en el barrio Ciudad Capri, las campanas sonaron por quienes ya no están.

Hasta allí llegó el alcalde Alejandro Eder para acompañar a la comunidad. En medio de la reflexión, dejó una rosa blanca y se sumó al toque de las campanas, mientras familiares y vecinos volvían, cada uno a su manera, a ese 10 de agosto que les cambió la vida.

Uno a uno fueron leídos los nombres de las 154 víctimas fatales. Por cada una hubo una rosa blanca. Una campana. Un globo blanco elevándose al cielo. En la primera fila del evento estaban sentados algunos de los rostros que se convirtieron en símbolo.

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Entre ellos, Ana María Saavedra, la trilliza de 21 años, única sobreviviente de toda su familia. También estaban los periodistas que perdieron a sus seres amados. Todos recibieron el abrazo solidario en medio de un dolor que nadie alcanza a entender.

Un momento especial fue cuando al alcalde Eder se le paró una mariposa en el brazo. Abrió sus alas azules y se quedó allí, como si hubiera llegado justo a tiempo para dejar una moraleja. Hoy el país es todavía una oruga entre casas caídas que pronto, como la mariposa, volverá a abrir sus alas.

Los homenajes también se llevaron a cabo en otras ciudades. Desde Bogotá, en la Casa de Nariño, se realizó una eucaristía a la que asistió el presidente Abelardo de la Espriella, quien dedicó unas palabras a las 331 víctimas mortales en todo el país y a las decenas de familias que aún enfrentan las consecuencias del terremoto.

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No sería justo reducir a cifras este episodio trágico en la historia del país. Hay relatos por montones. Algunos realmente inspiradores, como el de Óscar, el vecino que se volvió rescatista.

“Póngase mis zapatos”

Óscar Martínez vivía en el apartamento 403A de Torres del Limonar, en el sur de Cali, con su esposa y sus dos hijos. Era uno de los edificios que se desplomó.

Él y su familia se salvaron. Antes de que todo pasara, Óscar vio cómo los pájaros salieron a volar sin razón. Recordó el presagio. En minutos puso a su familia a salvo. Junto a otros vecinos que también alcanzaron a salir, vio caer el edificio. Se arrodillaron y dieron las gracias.

En ese momento supo que era hora de salvar vidas. Sin zapatos, empezó a buscar sobrevivientes entre los escombros.

Pero fue el gesto de otro vecino el que terminó de armar esa cadena invisible de solidaridad. “¿Está rescatando gente?”, le preguntó. “Sí, señor”, respondió Óscar. “Tome, póngase mis zapatos”, le dijo y se fue.

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Ese día salvó a cuatro personas, entre ellas una niña y un bebé. A veces la solidaridad empieza así, con un par de zapatos prestados y alguien que entiende que, en una emergencia, nadie se salva solo.

Por eso, el terremoto, quizá el más documentado en la historia del país, nos recordó que la vida es un agite en el que desconocemos cuándo será el pitazo final.

Un mes después, Óscar sigue siendo un sobreviviente. Pero también es parte de la memoria de quienes, como él, regresaron a los escombros para ayudar a otros a encontrar el camino de vuelta a la vida.

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Preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron en el terremoto del 10 de agosto en Colombia?
El terremoto dejó 154 víctimas fatales en Cali, según el homenaje realizado en la ciudad, y 331 víctimas mortales en todo el país, de acuerdo con las cifras mencionadas durante la ceremonia en Bogotá.
¿A qué hora ocurrió el terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto?
La noticia señala que Cali guardó un momento de memoria a las 7:34 de la mañana, hora que quedó asociada al momento del terremoto y que fue utilizada para el homenaje a las víctimas.
¿Cómo homenajeó Cali a las víctimas del terremoto un mes después?
En la parroquia María Inmaculada, en Ciudad Capri, fueron leídos los nombres de las 154 víctimas fatales y por cada una se dejó una rosa blanca, se hizo sonar una campana y se elevó un globo blanco.
¿Qué pasó con Ana María Saavedra en el terremoto de Cali?
Ana María Saavedra, de 21 años, fue presentada durante el homenaje como la única sobreviviente de su familia. La joven estuvo entre los familiares y sobrevivientes que recibieron un homenaje durante la ceremonia.
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