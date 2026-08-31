Tras 21 días del terremoto en Colombia, todavía hay 136 personas desaparecidas

Han pasado 21 días desde aquel fatídico terremoto de 7,4 de magnitud que sacudió a Colombia, y el balance más reciente de las autoridades precisó que la cifra de afectados ahora ronda las 449.442 personas, que pertenecen a 225.024 familias.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) publicó en la mañana de este lunes que el sismo, cuyo epicentro fue el municipio chocoano de San José del Palmar, dejó 331 muertos, 4.505 heridos y 136 ciudadanos que todavía siguen desaparecidos.

A la fecha han sido rescatadas 364 personas, en medio de una devastación que tocó a 497 municipios de 16 departamentos. También salvaron de los escombros a 2.976 animales y 2.874 fueron reportados como afectados.

En cuanto a la infraestructura, hay 406 centros de salud con averías, 4.268 sedes educativas, 5.524 salones comunitarios, 462 vías, 5 aeropuertos y 122 acueductos; así como 91 puentes vehiculares y 13 peatonales.

La suma de las viviendas colapsadas está en 646; hay 37.255 destruidas y 198.720 con daños. A esto hay que añadir 5.849 edificios dañados.

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