De la Espriella pide a los bancos bajar tasas para reconstruir viviendas tras el terremoto

El presidente Abelardo de la Espriella hizo un llamado al sector financiero para reducir de manera inmediata las tasas de interés, con el fin de que las familias damnificadas puedan reconstruir sus viviendas tras el terremoto del pasado 10 de agosto. La solicitud hace parte del denominado Plan Milagro de Reconstrucción, una estrategia con la que el Gobierno busca coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para facilitar el acceso a soluciones habitacionales en más de 450 municipios afectados por la emergencia. Puede leer: Plan Milagro arranca con pérdidas por $30 billones y miles de viviendas por reconstruir Durante la alocución presidencial del lunes 17 de agosto, transmitida desde Barranquilla, el mandatario pidió a las entidades financieras ofrecer condiciones especiales para que los damnificados puedan reconstruir o adquirir una vivienda. “Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés, para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, manifestó De la Espriella. La propuesta está dirigida a la totalidad de las entidades crediticias y contempla una articulación con los mandatarios locales. El presidente también los instó a trabajar de manera conjunta, sin distinción de colores políticos o ideologías, para atender a las comunidades afectadas. Entérese: Shakira llegó a Chocó y anunció US$1,25 millones para reconstruir escuelas afectadas por el terremoto

Vivienda Milagro contempla subsidios de arrendamiento y nuevos proyectos

Además de la reducción de las tasas de interés, el Gobierno anunció el programa Vivienda Milagro, que contempla diferentes mecanismos de apoyo para las familias que perdieron sus viviendas o sufrieron daños. Entre las medidas anunciadas están los subsidios de arrendamiento, alivios en el pago de servicios públicos y proyectos para construir viviendas nuevas y mejorar las que puedan ser recuperadas. De acuerdo con el presidente, la entrega de estas soluciones estará precedida por un censo y una caracterización de los casos, con el propósito de determinar las necesidades de cada familia y definir las medidas correspondientes. El mandatario también hizo un llamado a los empresarios del sector de la construcción para que se vinculen al proceso de reconstrucción y trabajen junto al Estado. En particular, invitó a las empresas constructoras a donar sus utilidades en los proyectos de vivienda que se desarrollen en las zonas afectadas. Vea aquí: ¡A Colombia la reconstruimos entre todos! “Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción, a trabajar unidos por Colombia, codo a codo, con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas”, señaló.

Terremoto deja más de 26.000 viviendas destruidas

Durante su intervención, De la Espriella entregó un balance preliminar de la emergencia provocada por el sismo. Según las cifras presentadas por el Gobierno, hasta el momento se contabilizan 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Además, 120.328 familias resultaron afectadas. En materia de vivienda, el reporte señala que 26.945 viviendas fueron destruidas, mientras que otras 127.567 presentan algún tipo de avería. El presidente aclaró que se trata de cifras preliminares y que continúan las labores de verificación en los territorios afectados. Los ministerios y las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres permanecen desplegados para atender a las comunidades y avanzar en la respuesta a la emergencia.

Gobierno estima pérdidas por $30 billones

El impacto del terremoto también se extiende a la economía. Durante la alocución, el presidente señaló que, según una estimación presentada y atribuida a una firma privada, las pérdidas ocasionadas por el desastre ascenderían a $30 billones. Le interesa: Adelanto de prima, vacaciones y cesantías: entre las 16 propuestas del MinTrabajo para proteger afectados tras el terremoto Frente a la magnitud de los daños, el Gobierno plantea poner en marcha el denominado Plan Marshall Criollo, una estrategia de reconstrucción que deberá articular las inversiones y acciones necesarias para recuperar las zonas afectadas. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, había explicado previamente que este plan deberá incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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