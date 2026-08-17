Adelanto de prima, vacaciones y cesantías: entre las 16 propuestas del MinTrabajo para proteger afectados tras el terremoto

El Ministerio del Trabajo expidió la Circular 0096 del 13 de agosto, con 16 orientaciones para proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores afectados por el terremoto de magnitud 7,4.
Entre las medidas que busca implementar el documento están el trabajo en casa cuando las funciones lo permitan, el retiro parcial de cesantías para reparar vivienda, las vacaciones anticipadas y el anticipo voluntario de la prima de diciembre.
La circular también establece que no se deben ocupar lugares de trabajo que representen un riesgo y que el sismo no constituye, por sí solo, una causal automática de despido o suspensión de contratos.
La cartera laboral aclaró que las medidas no constituyen un nuevo régimen de excepción ni crean automáticamente nuevos derechos. La circular distingue entre obligaciones que ya están contempladas en la legislación, alternativas que empleadores y trabajadores pueden concertar y acciones de acompañamiento institucional.
“Detrás de cada puesto de trabajo hay una persona y una familia. Nuestro llamado es a actuar con humanidad, solidaridad y diálogo. Queremos proteger la vida y, al mismo tiempo, hacer todo lo posible por preservar el empleo”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.
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