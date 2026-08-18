Empresas de Proantioquia donan $200.000 millones y proponen a De la Espriella modelo para la reconstrucción

Las empresas asociadas a Proantioquia anunciaron este martes la donación de $200.000 millones para atender la emergencia humanitaria generada por el terremoto y financiar las obras de reconstrucción en el país tras el devastador sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. El histórico aporte fue oficializado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, luego de sostener un diálogo telefónico con Juan Carlos Mora, presidente de la junta directiva de la organización y presidente del Grupo Bancolombia. Lea acá: ¿Qué es Obras por Impuestos y cómo podría ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto? Acompañando esta contribución financiera y el despliegue técnico y humano de sus empresas afiliadas, Proantioquia —liderada por su presidenta Juliana Velásquez Rodríguez— propuso formalmente al Gobierno Nacional la creación del mecanismo de Reconstrucción por Impuestos (REXI). Esta iniciativa busca acelerar la ejecución de obras prioritarias en las zonas afectadas mediante la articulación directa con el sector privado, tomando como base la experiencia acumulada en Obras por Impuestos (OXI).

“Lo que estamos proponiendo es que se haga reconstrucción por impuestos. Esto quiere decir que se utilice la misma lógica, pero en el marco de la emergencia del artículo 215 de la Constitución; la misma lógica de obras por impuestos, pero al servicio de los municipios más afectados por la emergencia del terremoto”, explicó Velásquez Rodríguez. La emergencia por el fuerte sismo afecta a 403 municipios de 14 departamentos, golpeando con especial severidad a Valle del Cauca, Risaralda, Chocó, Quindío y Caldas. En términos de infraestructura, se reporta la destrucción total de más de 11.347 viviendas y afectaciones en 53.526 más, además de severos daños en 1.819 centros educativos, 179 centros de salud, 203 vías y 21 puentes. El Gobierno Nacional calcula de manera preliminar que el costo total de la reconstrucción ascenderá a cerca de $30 billones, divididos así: $24,5 billones para edificación y vivienda, y $5,5 billones para la red pública.

¿En qué consiste la propuesta de Proantioquia?

La propuesta Rexi se plantea como un vehículo extraordinario, transitorio y focalizado bajo el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, amparado en el artículo 215 de la Constitución. Diseñado para operar de forma ágil sin alterar el sistema de Obras por Impuestos (OXI) ordinario, este modelo busca acelerar los procesos de recuperación en las regiones afectadas a través de un esquema operativo eficiente. El mecanismo se soporta en cinco pilares fundamentales. En primer lugar, contempla la creación de las Zonas de Reconstrucción y Reactivación (ZRR), una categoría territorial transitoria para los municipios con daños certificados. Asimismo, establece un Cupo Confis especial para habilitar una bolsa amplia de recursos públicos con carácter de urgencia, enfocada en la priorización de sectores básicos como la infraestructura social (hospitales, colegios y vivienda), servicios públicos y conectividad vial y digital. Finalmente, el modelo incluye incentivos financieros y administrativos para garantizar la rapidez y ejecución de las obras. Por un lado, las empresas que financien y ejecuten proyectos de forma inmediata recibirán un Título Valor indexado al IPC, lo que protege los recursos de la inflación y permite utilizarlos en el pago futuro de impuestos. Por otro lado, la iniciativa propone la creación de un equipo técnico especializado integrado por el Departamento Nacional de Planeación, los ministerios y la Agencia de Renovación del Territorio, encargado de aprobar los proyectos en plazos récord de 20 a 30 días. “Necesitamos esta articulación público-privada para poder reconstruir de manera rápida y segura y para poder entregarle a los privados esa capacidad de ejecución tan bonita que tienen en los territorios que más lo necesitan”, añadió la presidenta Velásquez.

Articulación con “Plan Milagro”

La propuesta del empresariado se suma al Plan Milagro de Reconstrucción, coordinado por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el cual abarca subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y programas de vivienda para los damnificados. Con el respaldo de grandes organizaciones de la región —como Grupo Bancolombia, Grupo Argos, Grupo Sura, Grupo Nutresa, Grupo Éxito, EPM, Celsia, Corbeta, Comfama, Mineros y Uniban, entre otras—, el sector privado busca garantizar que los procesos de recuperación se ejecuten de manera transparente, rápida y eficiente para devolver la estabilidad a los afectados. BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Qué es el mecanismo REXI y cómo funciona en Colombia? REXI (Reconstrucción por Impuestos) es un vehículo extraordinario, transitorio y focalizado propuesto por Proantioquia para acelerar la reconstrucción del país tras el terremoto del 10 de agosto. Funciona bajo la misma lógica del programa ordinario de Obras por Impuestos (OXI), permitiendo que las empresas privadas financien y ejecuten directamente obras prioritarias en zonas afectadas a cambio de recibir títulos valores utilizables para el pago futuro de impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo REXI y Obras por Impuestos (OXI)? La diferencia principal radica en su excepcionalidad y rapidez, ya que REXI opera bajo el marco constitucional de Emergencia Económica, Social y Ecológica (artículo 215) sin modificar el sistema OXI tradicional. Además, REXI establece plazos acelerados de aprobación de proyectos (de 20 a 30 días), la creación de Zonas de Reconstrucción y Reactivación (ZRR) y la entrega de Títulos Valores indexados al IPC para proteger el capital privado de la inflación. ¿Qué beneficios reciben las empresas que financien proyectos bajo el modelo REXI? Las empresas que ejecuten obras bajo REXI recibirán un Título Valor indexado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este incentivo financiero protege los recursos invertidos frente a la depreciación e inflación, y permite a los inversionistas utilizar dichos títulos para negociar o pagar sus obligaciones tributarias futuras.