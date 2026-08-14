¿Qué es Obras por Impuestos y cómo podría ayudar a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto?

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia abrió la puerta a una mayor participación del sector privado. El Gobierno nacional anunció un plan para atender las viviendas afectadas, en coordinación con empresas constructoras, gremios, entidades territoriales y el sistema financiero. La estrategia busca acelerar la atención de las familias que perdieron sus viviendas y avanzar en la recuperación de las comunidades. Entre las medidas iniciales están los subsidios de arrendamiento para hogares que quedaron sin vivienda, alivios en el pago de servicios públicos, maquinaria para remover escombros y un banco de materiales para apoyar a alcaldías y gobernaciones. Puede leer: Presidente De la Espriella propone “Plan Marshall” para reconstruir el Chocó tras el terremoto, ¿de qué se trata? A partir de la próxima semana, equipos técnicos realizarán un diagnóstico de las viviendas afectadas para establecer cuáles pueden ser objeto de mejoramientos y cuáles requieren reconstrucción total. Con esa información se determinarán las obras necesarias y los aportes que corresponderán al Gobierno, las empresas privadas, las entidades territoriales y otros actores.

En ese escenario aparece Obras por Impuestos, un mecanismo que permite a determinados contribuyentes utilizar parte de su obligación tributaria de renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de inversión con impacto económico y social. Lea más: ¿Qué donar y qué no en medio de la emergencia por el terremoto en Colombia? Esto dice la Cruz Roja

¿Cómo funciona Obras por Impuestos?

La lógica de esta medida es sencilla; en lugar de que una empresa entregue al Estado la totalidad de los recursos correspondientes a su impuesto de renta, puede destinarlos a un proyecto previamente estructurado, aprobado y priorizado dentro del mecanismo. Los proyectos pueden estar relacionados con sectores como educación, salud, agua potable y saneamiento básico, transporte, energía, conectividad, infraestructura productiva, gestión del riesgo y bienes públicos rurales, entre otros. Para acceder al mecanismo, los proyectos deben cumplir requisitos técnicos y pasar por procesos de evaluación y viabilidad. La Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades sectoriales tienen participación en el proceso.

La figura contempla dos modalidades principales: Opción Fiducia y Opción Convenio, mediante las cuales los contribuyentes pueden presentar proyectos individualmente o de manera conjunta. Actualmente, Obras por Impuestos está dirigida principalmente a municipios ZOMAC —Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado— y territorios PDET. Por eso, una de las discusiones que surgieron después del terremoto consiste en ampliar excepcionalmente su aplicación a los municipios afectados por la emergencia. Entérese: Tras el terremoto, tiene hasta dos años para reclamar al seguro por daños en su vivienda

¿Qué propone el sector privado tras el terremoto en Colombia?

Juan Esteban Calle, presidente del Grupo Argos, explicó en entrevista con Mañanas Blu que el Gobierno contempla utilizar este mecanismo dentro de las alternativas para la reconstrucción. Según el directivo, la figura permitiría que las empresas participen directamente en proyectos previamente estructurados. Puso como ejemplo la construcción o reconstrucción de viviendas, de manera que los recursos destinados al impuesto puedan traducirse en obras concretas en los territorios. La Federación Colombiana de Municipios también planteó ampliar temporalmente el mecanismo. Su propuesta contempla permitir que las empresas obligadas a declarar renta puedan destinar hasta 50% de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción en los municipios afectados.

La idea, sin embargo, requeriría ajustar las condiciones actuales del mecanismo para permitir que territorios que hoy no están dentro de las zonas habilitadas puedan acceder excepcionalmente a estos recursos.

¿Qué sigue para las familias afectadas por el terremoto??

El plan de reconstrucción contempla atender a más de 44.000 familias damnificadas. El diagnóstico técnico de las viviendas será determinante para establecer si requieren reparación, mejoramiento o reconstrucción completa. A partir de esa información se definirá cómo se distribuirán las responsabilidades y recursos entre el Estado, las empresas privadas, las entidades territoriales y el sistema financiero. De esta manera, Obras por Impuestos sería solo una de las herramientas dentro de una estrategia más amplia de reconstrucción, cuyo objetivo es recuperar las viviendas, infraestructura y servicios esenciales afectados por el terremoto. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . En otras noticias: El paquete de decisiones de Petro a última hora: se conoce lo que dejó amarrado

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