Feminicidio en Antioquia: un hombre de 78 años asesinó a su pareja de 70 con un martillo y murió al intentar huir

Un escabroso crimen se presentó este martes en el municipio de La Ceja, Oriente de Antioquia. Un hombre de 78 años arremetió contra María Eugenia Cardona Osorio, su pareja sentimental y, con varios golpes propinados con un martillo, la hirió de gravedad.

La mujer, de 70 años de edad, fue llevada por organismos de emergencia a un centro hospitalario donde falleció, a pesar de los esfuerzos médicos.

El asesino, identificado como José Albeiro Toro Zapata, al notar la presencia de la Policía, se lanzó por una ventana hacia la calle desde el tercer piso del inmueble donde cometió el asesinato. Dadas las contusiones severas y fracturas generadas por la caída, murió minutos después.

Según la Defensoría del Pueblo, el feminicidio constituye la manifestación más extrema de las violencias basadas en género y suele estar precedido por patrones de control, amenazas, agresiones y aislamiento que restringen progresivamente la autonomía de las mujeres.

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Prevenir estas violencias exige identificarlas e interrumpirlas antes de que produzcan daños irreparables.

Sumado a esto, la activación temprana y efectiva de los mecanismos de búsqueda constituye una herramienta de prevención que habría podido impedir la materialización de feminicidios, violencias sexuales, trata de personas y otras formas de violencia basada en género.

Según datos de la Fiscalía, en 2025 se documentaron 14.860 mujeres víctimas, 9.780 de ellas mayores de edad que formalizaron denuncias.

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En enero de 2026 se registraron 1.901 casos adicionales. Detrás de esos números, según expertos, hay hogares convertidos en escenarios de agresión, dependencia económica que silencia denuncias y niños que crecen normalizando el maltrato.

El crimen de María Eugenia enciende, una vez más, las alarmas sobre los problemas de salud mental en los hogares antioqueños, el recrudecimiento de la violencia intrafamiliar y la necesidad de programas y acciones que mitiguen estos flagelos.

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