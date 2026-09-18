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‘La carnicera’: así habría tratado Sandra Ramírez a niñas reclutadas, según testimonios

La exsenadora fue llamada a versión libre por la JEP en la investigación por abuso de menores en las antiguas Farc.

  • Sandra Ramírez era la pareja sentimental de alias Tirofijo, fundador de las Farc. Foto: redes sociales.
    Sandra Ramírez era la pareja sentimental de alias Tirofijo, fundador de las Farc. Foto: redes sociales.
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 11 minutos
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Sandra Ramírez sacó de una maleta una ropa interior fucsia, maltrecha, y se la entregó a una niña de 11 años. Le dijo que debía desfilar frente a un grupo de guerrilleros para que alguno la eligiera. La niña le rogó que no la mandara ante los depredadores, pero no le importó y la obligó. Ese día, varios hombres abusaron de ella. Hoy Ramírez ya no es guerrillera. La niña tampoco es niña: es una mujer y la principal testigo contra quien considera su verdugo. Se llama Deisy Guanaro.

Ese es su relato y uno de los testimonios en los que se basó la JEP para llamar a versión libre a Ramírez. La exguerrillera se desmovilizó de las Farc y posteriormente llegó al Congreso como senadora por el partido Comunes.

El testimonio de Deisy es su versión de los hechos y no un fallo de condena contra Sandra. Deisy la llamaba ‘la carnicera’, al igual que otras menores reclutadas.

La exsenadora, por su parte, niega el relato y asegura que las acusaciones son falsas.

“A Colombia y a todo el mundo diré que nunca he cometido los delitos de los que me acusan”, afirmó la congresista, quien marcó una distinción clave entre la responsabilidad institucional de la organización y la responsabilidad individual”, dice Ramírez.

Este es el testimonio de Deisy para EL COLOMBIANO

“A mi me reclutó la guerrilla a los 11 años y a los 12 conocí a Sandra Ramírez cuando me trasladaron a San Vicente del Caguán. Allí corro con la desgracia de conocer a esta mujer, la carnicera de las Farc, le digo yo. Ella nos reunía a más de veinte niñas entre los once, doce y trece años. Nos hacía hacer una fila, y nos repartía ropa interior, nos decía que teníamos que desfilar en frente de todos estos comandantes borrachos, y al que le llamáramos la atención le teníamos que hacer caso, complacerlo y, si nos negábamos, el castigo era un consejo de guerra. El primer día que me tocó ese desfile, me abusó Pablo Catatumbo (exsenador del Partido Comunes), de una manera tortuosa, asquerosa, humillante, dolorosa. Primero nos manoseaban asquerosamente y luego nos accedían carnalmente. Ese día fui violada por Pablo Catatumbo, por órdenes de esa señora Sandra. Recuerdo que al otro día de ese abuso tan tenaz, yo estaba humillada, adolorida y sangrando; apenas estaba saliendo del shock cuando llega esta señora y nos pasa la ropa interior para volver a desfilar. Yo le rogué que no me hiciera eso, que no podía del dolor, pero no le importó; me pasó calzones color fucsia y tuve que desfilar. Ese día otro hombre abusó de mí; no le importó que aún tenía la sangre del abuso anterior”.

¿Siente que a usted la quieren silenciar?

“Sí y no lo haré; hoy tengo 39 años y no voy a permitir que esa historia de mi vida me la roben. Llevo años guardando este dolor y sufrimiento y es injusto que tengan más privilegios los criminales que las propias víctimas. Es muy doloroso. Ya no tengo miedo; la niña que silenciaron a los 11 años ya es una mujer que no tiene miedo. Levanto mi voz buscando justicia, verdad y no repetición. Me callaré cuando muera, cuando me asesinen”.

¿Se ha encontrado cara a cara con sus victimarios?

Sí, el 8 de abril de 2025, el día de la conmemoración de las víctimas, tuve el honor de ser invitada al Congreso de la República, y allá, después de tantos años, vi a mis abusadores. Los vi ese día en el Congreso, ellos sentados allá en una silla, dándoselas de dignos desde sus curules, y las víctimas tratando de que nos escucharan nuestra verdad y ese día solo nos dieron dos minutos para que las víctimas contáramos un poquito de nuestra historia; eso es increíble. Ese día vi a ese Pablo Catatumbo y vi a esa mujer, sentí una profunda indignación, no me cabía en la cabeza cómo estos personajes que le hicieron tanto daño a miles de niños en este país estuvieran ahí tan campantes, tan felices, en esas sillas en el Congreso. Fue un acto de revictimización”.

¿Se reencontró con su mamá?

“Sí, pero lo hice 12 años después. Esa historia de mi vida es muy dolorosa. Me volví a ver con mi madre cuando tenía 24 años. El recuerdo de mi mamá me consoló siempre cuando estuve en el monte. Estando en la guerra, hice un esfuerzo gigante por no olvidar su rostro. La única imagen que yo guardaba de ella era arrodillada en el medio de una carretera, gritando mi nombre mientras me llevaban las Farc. Tengo esa imagen marcada siempre en mi mente. Cuando la volví a ver, no era la misma imagen; me encontré con una mujer enferma, viejita y con una profunda tristeza. A mi madre no solo le quitaron a su hija, también le reclutaron otros tres hijos. Ese dolor la mató. Solo la vi como en cuatro ocasiones; me quedé con el deseo de haberla aprovechado más, de haber compartido con ella”.

¿Cómo ha sido su vida después de las Farc?

“Dura. Siempre he tenido una lucha para sacar adelante a mis hijos. Por culpa de todos esos abusos que sufrí, quedé con muchos traumas. Intenté tener un hogar, pero no fui capaz de superar mis traumas. Ahora soy una mamá común y corriente que trabaja todos los días para darles de comer a sus niños. Pero es muy difícil, porque, por ejemplo, en estos momentos que me he enfrentado al Partido Comunes, y más especialmente a Pablo Catatumbo y a Sandra Ramírez, eso me ha costado mi trabajo, me ha costado mi estabilidad, me ha costado mi tranquilidad, porque me tienen totalmente amenazada”.

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