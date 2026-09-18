‘La carnicera’: así habría tratado Sandra Ramírez a niñas reclutadas, según testimonios

Sandra Ramírez sacó de una maleta una ropa interior fucsia, maltrecha, y se la entregó a una niña de 11 años. Le dijo que debía desfilar frente a un grupo de guerrilleros para que alguno la eligiera. La niña le rogó que no la mandara ante los depredadores, pero no le importó y la obligó. Ese día, varios hombres abusaron de ella. Hoy Ramírez ya no es guerrillera. La niña tampoco es niña: es una mujer y la principal testigo contra quien considera su verdugo. Se llama Deisy Guanaro.
Ese es su relato y uno de los testimonios en los que se basó la JEP para llamar a versión libre a Ramírez. La exguerrillera se desmovilizó de las Farc y posteriormente llegó al Congreso como senadora por el partido Comunes.
El testimonio de Deisy es su versión de los hechos y no un fallo de condena contra Sandra. Deisy la llamaba ‘la carnicera’, al igual que otras menores reclutadas.
La exsenadora, por su parte, niega el relato y asegura que las acusaciones son falsas.