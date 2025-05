Así fue el final de la segunda temporada de The Last of Us: reacciones de los fanáticos y detalles de la tercera parte

Este domingo fue el final de la segunda temporada de The Last of Us, la serie basada en el videojuego homónimo que se desarrolla años después de que un apocalipsis zombie sacudiera el mundo. El séptimo y último episodio de la producción sorprendió a fanáticos gracias a las puertas abiertas que dejo para una posible (y segura) continuación de la historia.

The Last of Us se estrenó en enero de 2023 y, más de dos años después, su segunda temporada llegó para esclarecer qué sucedió con Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey). Esta última entrega se ambientó cinco años después del final de la primera temporada e introdujo a los seguidores de la serie en la vida del asentamiento de Jackson, Wyoming.

